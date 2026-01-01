اسم المتجر الإلكتروني المثالي يأتي بدومين shop.

MAD  296.99وفِّر 97%
MAD  9.99 /السنة الأولى

الدومين الذي يمنح متجرك الإلكتروني الرؤية التي يحتاجها.

.shop
لماذا تختار دومين shop.؟

يعد امتداد الدومين shop. مناسبًا بشكل خاص لمواقع التسوق عبر الإنترنت، وهو بديل رائع لخيار com. الأكثر شيوعًا.
كما يمكن استخدام أسماء دومينات .shop كامتدادات لمواقع إلكترونية موجودة مسبقا. مهما كان نوع الموقع الذي تملكه، يمكنك تسجيل اسم الدومين الحالي بامتداد .shop، وإنشاء متجر إلكتروني لعلامتك التجارية.
.shop domain

حقق المزيد من المبيعات الإلكترونية باستخدام امتداد الدومين ‎.shop

يُعد دومين shop. خياراً رائعاً إذا كنت تُخطط لفتح متجر إلكتروني. سواء كان هدفك متجراً إلكترونياً كبيراً أو محلّا إلكترونياً صغيرًا، يُعطي دومين shop. إشارةً للزوار أن الغرض من موقعك هو بيع منتجات لهم.
.shop domain

اكتشف الاحتمالات واختر أفضل TLD لموقعك الإلكتروني

الأسئلة الشائعة حول دومين shop.

اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول دومينات shop.

ما هو دومين shop.؟

كم تبلغ تكلفة دومين shop.؟

ماهي أغراض استخدام اسم دومين shop.؟

ما الذي أحتاجه لتسجيل دومين shop.؟

كيف أسجل دومين shop.؟

هل دومينات shop. آمنة للمعاملات الإلكترونية؟

ماذا لو كان اسم الدومين .shop المطلوب مسجلاً بالفعل؟

ما الفرق بين shop. و store.؟

