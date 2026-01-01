.se domain

.se डोमेन के साथ स्वीडन में अपनी उपस्थिति बनाएं
एक .se डोमेन नाम आपको स्वीडन में स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में मदद करेगा।
.se डोमेन क्या है?
.se डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?
- विश्वसनीय .se डोमेन के साथ स्वीडन में अपने ऑनलाइन स्टोर का विस्तार करें।
- स्वीडिश ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाकर विश्वसनीयता बनाएं।
- अधिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए स्वीडिश खोज परिणामों में दृश्यता बढ़ाएं।
- अपने ब्रांड को स्थानीय, प्रासंगिक और ग्राहक-केंद्रित बनाएं।
.se डोमेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
.se डोमेन क्या है?
.se स्वीडन का कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन है। स्वीडन में ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करने की इच्छुक ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए इस डोमेन नाम का उपयोग करना एक शानदार अवसर है।
औसत स्वीडिश उपभोक्ता .se एक्सटेंशन वाली वेबसाइटों पर जाने के आदी हैं। इसका लाभ उठाने की इच्छुक कंपनियों को .se डोमेन नाम पंजीकृत करने में संकोच नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा, स्वीडिश डोमेन सर्च इंजनों पर बेहतर रैंकिंग प्राप्त करते हैं क्योंकि वे विशेष रूप से स्थानीय दर्शकों को लक्षित करते हैं - स्वीडिश उपभोक्ताओं के लिए वेबसाइट का विपणन करना बहुत आसान है।
.se डोमेन नाम कौन पंजीकृत कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति अपनी वेबसाइट के लिए .se डोमेन नाम पंजीकृत कर सकता है, भले ही यह एक कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन हो। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो स्वीडन में रहने वाले लोगों तक पहुंचना चाहते हैं।
स्वीडन में स्थित व्यक्तियों या कंपनियों के लिए एक वैध स्वीडिश व्यक्तिगत या संगठनात्मक नंबर प्रदान करना आवश्यक है। स्वीडन के बाहर रहने वालों के लिए, नागरिक पंजीकरण नंबर या कंपनी पंजीकरण नंबर जैसे पहचान पत्र की आवश्यकता होती है।
.se डोमेन के लिए क्या प्रतिबंध हैं?
स्वीडिश इंटरनेट फाउंडेशन .se डोमेन नामों का प्रबंधन करता है, जिसके 15 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं।
स्वीडिश के अलावा, यह संस्था नॉर्वेजियन, फिनिश, आइसलैंडिक और डेनिश अक्षरों की भी अनुमति देती है। हालांकि, हाइफ़न जैसे विशेष अक्षरों के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध हैं।
कुछ डोमेन की एक ब्लॉक और आरक्षित सूची भी है जिनका उपयोग करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर, आप अपनी पसंद के डोमेन नाम पंजीकृत कर सकते हैं।
.se डोमेन नाम की कीमत कितनी होती है?
For a .se extension, registration costs as little as ₹2,099.00/year and ₹2,099.00/वर्ष for the renewal.
As an ICANN accredited registrar, Hostinger aims to offer the best domain registration services.
Did you already register a .se extension for your website with another provider? Make a migration request, and we will take care of the transfer process for you.