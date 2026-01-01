.pro is oorspronkelijk opgezet voor gecertificeerde professionals. Het is het generieke topleveldomein (gTLD) voor websites die worden onderhouden door experts in hun respectieve vakgebieden.

Het domein werd in 2004 opgericht voor vier beroepsgroepen: accountants, ingenieurs, advocaten en medisch specialisten. Sinds 2015 kan iedereen het domein registreren.