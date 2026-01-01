Construa as bases para o sucesso.

Este domínio é ideal para empresas de construção, empreiteiras, arquitetos, incorporadoras imobiliárias, fornecedores de equipamentos e engenheiros. Também funciona bem para portfólios de projetos, sites de treinamento de segurança e recursos para edifícios comerciais.

Se o seu negócio envolve a criação de espaços físicos, o domínio .construction ajuda a consolidar sua presença digital no setor.