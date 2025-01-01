.cc domain, Avustralya'nın bir bölgesi olan Cocos (Keeling) Adaları için ülke kodlu üst düzey alan adıdır (ccTLD). Buna rağmen alan adı uzantısı, bölge dışındaki web sitesi sahipleri arasında yaygın olarak tercih edilir çünkü "cc" birçok farklı şekilde kullanılabiliyor.

Açık kaynaklı bir yazılım şirketi olan Arduino, .cc domain kullanan sitelere bir örnektir. Bu uzantıyı, ".cc" Creative Commons lisansı anlamında kullanıldığı için tercih etmektedirler.