Neden .link Domain Kayıt Etmelisiniz?

.link uzantısı açık ve basittir. Birçok farklı türde web sitesi tarafından insanları ve fikirleri birbirine bağlamak için kullanılıyor. Büyük miktarda veri veya çok sayıda harici bağlantı içeren vikiler ve çevrimiçi bloglar için tercih ediliyor.

.link domain adına sahip web sitelerinin hatırlanması kolaydır ve özellikle kayıt veya LCV işlemleri için harikadır. .link aynı zamanda çevrimiçi portala, kurumsal siteye veya ofis intranetine bağlanan bir alan adı için de mükemmel bir tercihdir.