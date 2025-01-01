.link Domain İle Dünyayla Bağlantı Kurun
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.link domain, insanları birbirine bağlamak, çevrimiçi ortaklıkları resmileştirmek, web sitelerini birbirine bağlamak ve hedef kitlenizi büyütmek için harika bir alan adı uzantısıdır.
.link TLD'ler, .net, .org veya .com gibi daha popüler TLD'lere kıyasla genellikle daha kullanılabilirdir.
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Neden .link Domain Kayıt Etmelisiniz?
.link uzantısı açık ve basittir. Birçok farklı türde web sitesi tarafından insanları ve fikirleri birbirine bağlamak için kullanılıyor. Büyük miktarda veri veya çok sayıda harici bağlantı içeren vikiler ve çevrimiçi bloglar için tercih ediliyor.
.link domain adına sahip web sitelerinin hatırlanması kolaydır ve özellikle kayıt veya LCV işlemleri için harikadır. .link aynı zamanda çevrimiçi portala, kurumsal siteye veya ofis intranetine bağlanan bir alan adı için de mükemmel bir tercihdir.
.link Domain SSS
.link domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.