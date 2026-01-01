Vær på forkant med .ai-domæneregistrering

.ai-domænet blev introduceret som landekode-topniveaudomænet (ccTLD) for Anguilla, en lille caribisk ø. I dag er .ai TLD et valg for startup-verdenen, hovedsagelig brugt af kunstig intelligens-virksomheder.

Tusindvis af succesfulde tech-iværksættere og startups bruger denne udvidelse. Nu er det din tur til at registrere .ai-domænenavne og være på forkant med tendenserne.