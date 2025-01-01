Hayır. .com genel bir üst düzey alan adıdır. Herhangi bir bölge veya endüstri ile katı ilişkileri yoktur, bu da onu dünyadaki en popüler alan adı uzantılarından biri yapar. İşinizi yaşadığınız yerin dışındaki diğer ülkelerde büyütmeyi planlıyorsanız, bu iyi bir seçimdir.

Öte yandan, .com.au, Avustralya'da bulunan işletmeler için ülke kodlu ikinci düzey bir alan adıdır. Ana hedef pazarı Avustralya olan markalar ve şirketler için daha iyi bir seçenektir.