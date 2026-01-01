أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
دليل للعثور على الاستضافة المناسبة لك
يحظى بثقة 4+ مليون مالك موقع إلكتروني حول العالم
لقد كان الأمر مذهلاً منذ البداية مع Hostinger. لم نواجه أي مشكلات على الإطلاق، وإذا خطر علينا أي سؤال، فإن خدمة عملائهم رائعة.
متضمن مع كل خطة
النسخ الاحتياطية واللقطات
احمِ بياناتك باستخدام النسخ الاحتياطية الأسبوعية التلقائية لدينا وأنشئ لقطات يدوية بكل سهولة.
جدار الحماية وحماية DDoS
أمِّن خادمك الافتراضي في كل خطوة على طريقك. من خلال فلترة Wanguard DDoS وجدار الحماية سهل التكوين، يمكنك منع أي حركة مرور ضارة.
ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%
يضمن لك تشغيل الموقع بنسبة 99.9% توفّره في جميع الأوقات.
مساعد AI
يساعدك مساعد AI لدينا على تبسيط إدارة VPS، من خلال إرشادك خلال المهام مثل تثبيت ووردبريس أو تكوين قواعد جدار الحماية.
دعم عملاء 24/7
يمكنك الوصول إلى دعم من الخبراء متى احتجت إليه. عادةً ما نجيبك في أقل من دقيقتين ويتحدث فريقنا أكثر من 8 لغات.
نحن نشير بكل أمانة إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.اقرأ القصة كاملة
تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.اقرأ القصة كاملة