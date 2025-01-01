Hostinger Reach以简洁、快速和高效为宗旨，无需设计或营销经验。与大多数电子邮件工具不同，Reach 的核心在于其AI驱动的模板创建器。无论是产品发布、特别优惠还是时事资讯更新，它都能立即生成专业、移动友好的电子邮件。它不仅能为您撰写内容，还能为您的邮件提出最佳布局建议，并保存您的风格设置，无需从头开始。

每个模板都可自定义，因此您的电子邮件能反映出您的品牌风格。

Reach与Hostinger产品套件的其他部分紧密集成。您可以设置一个专业域名和企业邮箱，通过自己的品牌地址发送电子邮件，从而与受众建立信任，提高电子邮件的可交付性。