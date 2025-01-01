Hostinger Reach está diseñado para ofrecer simplicidad, velocidad y resultados, no tienes que ser experto en diseño ni en marketing. A diferencia de la mayoría de las herramientas de email marketing, la esencia de Hostinger Reach reside en su creador de plantillas con IA. Si es para la publicación de un producto, una oferta especial o la actualización de un boletín informativo, crea al instante un email profesional y optimizado para dispositivos móviles. No solo redacta el contenido, sino que también sugiere el mejor diseño para tu mensaje y guarda tu configuración de estilo para que nunca tengas que empezar desde cero.

Cada plantilla es personalizable, por lo que tus emails reflejarán la imagen, el estilo y la voz de tu marca. Y como las plantillas se crean siguiendo las mejores prácticas comprobadas, están optimizadas para la legibilidad, la accesibilidad y la interacción del lector.

Hostinger Reach está perfectamente integrado con el resto de productos de Hostinger. Puedes configurar un dominio y un email profesional para enviar correos desde una cuenta con tu propia marca, lo que genera confianza en tu audiencia y mejora la probabilidad de que tus correos lleguen correctamente.