¿Cuantos suscriptores tienes?

0
50k
-0%

Mensual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

5,99  €
5,99  € /mes

+ meses GRATIS

Oferta por tiempo limitado
Durante 1 mes. Se renueva a 5,99 €/mes.
Envía 3 500 emails al mes
Obtén 5 mensajes de IA gratuitos al mes
Sin el logo de Reach en tus emails
Configura automatizaciones de email
Más vendido
-67%

Anual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

5,99  €
1,99  € /mes

+ meses GRATIS

Oferta por tiempo limitado
Durante 12 meses. Se renueva a 1,99 €/mes.
Envía 3 500 emails al mes
Obtén 5 mensajes de IA gratuitos al mes
Sin el logo de Reach en tus emails
Configura automatizaciones de email
Gratis

Pruébalo gratis

Hasta 100 suscriptores únicos por mes

0,99  €
0,00  € /mes

+ meses GRATIS

Oferta por tiempo limitado
Se renueva a 0,99 €/mes.
Garantía de reembolso de 30 días
Envía 200 emails al mes
Sin el logo de Reach en tus emails
Configura automatizaciones de email

Incluido en todos los planes

Sincroniza automáticamente los suscriptores de tu Creador de páginas web
Email marketing todo en uno, desde contenido hasta diseño
Haz un seguimiento de las estadísticas y los resultados de campañas de email
Disfruta de asistencia las 24 horas

El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables.

Diseña con IA

Crea emails profesionales y adaptados al móvil, sin ser un experto.

Siempre fiel a tu marca

Guarda tu estilo y aplícalo en todas tus plantillas

Optimiza y crece

Mide el rendimiento y lleva tus campañas al siguiente nivel

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach puedo crear, promocionar y crecer, todo en un solo lugar. Sin más herramientas, así de simple.

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

Llegar a tu audiencia ahora es mucho más fácil

Llegar a tu audiencia ahora es mucho más fácil
Crea, envía y crece con emails diseñados para alcanzar tus objetivos.

La IA se encarga del trabajo duro

Crea, envía y crece con emails diseñados para alcanzar tus objetivos.
La manera más fácil y rápida de crear diseños, contenidos e imágenes según las mejores prácticas.
Sincroniza automáticamente tus suscriptores si ya usas los formularios del Creador de sitios web de Hostinger.

Aumenta tus suscriptores

Sincroniza automáticamente tus suscriptores si ya usas los formularios del Creador de sitios web de Hostinger.
Sincroniza tus contactos usando un complemento de WordPress.
Haz seguimiento de las aperturas, los clics y el rendimiento en tiempo real. Descubre al instante lo que funciona.

Envía y escala con confianza

Haz seguimiento de las aperturas, los clics y el rendimiento en tiempo real. Descubre al instante lo que funciona.
Toma mejores decisiones con información de campaña clara y fácil de leer.
Reach

Entra en una nueva era del email marketing

Preguntas frecuentes: email marketing de Hostinger Reach

Encuentra respuestas a preguntas frecuentes sobre nuestras herramientas de email marketing y campañas de email en general.

¿Qué es el email marketing?

¿Qué es el servicio de email marketing de Hostinger Reach?

¿Cuál es la diferencia entre Reach de otras plataformas de email marketing?

¿Cuánto cuesta usar Hostinger Reach?

¿Que pasos debo seguir para enviar una campaña de email con Hostinger Reach?

¿Se puede usar Hostinger Reach para crear una campaña "de goteo"?

¿Cómo hago para crear una lista de emails para mis campañas?

¿Como se asegura Reach de cumplir con la normativa y garantizar que tus correos lleguen correctamente?

¿Es posible integrar servicios de terceros con Hostinger Reach?