Combien d'abonnés avez-vous ?

0
50k
-0 %

Mensuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

CHF  4.89 /mois
Pour 1 mois. Renouvellement au prix de CHF 4.89/mois.
Envoyez 3 500 emails par mois
Obtenez 5 crédits IA gratuits par mois
Envoyez des emails sans le logo Reach
Gérez un nombre illimité de segments d'audience basés sur l'IA
Connectez le créateur de sites internet de Hostinger ou votre site WordPress
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7

Automatisations d'email

Créez des automatisations d'emails de bienvenue
Créez des séquences d'emails automatisées avec des délais personnalisés
Emails de panier abandonné et après achat automatisés pour WooCommerce
Emails après achat automatisés pour l'e-commerce avec le créateur de sites internet de Hostinger

Templates d'email

Créez des templates d'emails avec l'IA
Modifiez les templates créés par l'IA
Rechargez vos crédits IA à tout moment
Personnalisez vos emails avec le nom ou l'adresse email du contact
Centralisez les éléments de votre marque pour des designs toujours cohérents

Campagnes email

Planifiez vos campagnes à l'avance
Suivez les ouvertures, les clics et les performances
Envoyez des emails de test avant l'envoi
Le plus populaire
-74 %

Annuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

CHF  1.29 /mois
Pour 12 mois. Renouvellement au prix de CHF 1.69/mois.
Envoyez 3 500 emails par mois
Obtenez 5 crédits IA gratuits par mois
Envoyez des emails sans le logo Reach
Gérez un nombre illimité de segments d'audience basés sur l'IA
Connectez le créateur de sites internet de Hostinger ou votre site WordPress
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7

Automatisations d'email

Créez des automatisations d'emails de bienvenue
Créez des séquences d'emails automatisées avec des délais personnalisés
Emails de panier abandonné et après achat automatisés pour WooCommerce
Emails après achat automatisés pour l'e-commerce avec le créateur de sites internet de Hostinger

Templates d'email

Créez des templates d'emails avec l'IA
Modifiez les templates créés par l'IA
Rechargez vos crédits IA à tout moment
Personnalisez vos emails avec le nom ou l'adresse email du contact
Centralisez les éléments de votre marque pour des designs toujours cohérents

Campagnes email

Planifiez vos campagnes à l'avance
Suivez les ouvertures, les clics et les performances
Envoyez des emails de test avant l'envoi
Gratuit

Essayer gratuitement

Jusqu'à 100 abonnés uniques par mois

CHF  0.00 /mois
Renouvellement au prix de CHF 0.79/mois.
Envoyez 200 emails par mois
Obtenez 5 crédits IA gratuits par mois
Envoyez des emails sans le logo Reach
Gérez un nombre illimité de segments d'audience basés sur l'IA
Créez des automatisations d'emails de bienvenue
Créez des séquences d'emails automatisées avec des délais personnalisés
Emails de panier abandonné et après achat automatisés pour WooCommerce
Emails après achat automatisés pour l'e-commerce avec le créateur de sites internet de Hostinger

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes.

Concevez avec l'IA

Créez des emails professionnels et adaptés aux mobiles sans aucune compétence technique.

Adaptés à votre marque

Appliquez et enregistrez vos paramètres de style pour personnaliser chaque template

Optimisez et évoluez

Suivez vos performances pour hisser vos campagnes vers de nouveaux sommets.

Leonardo Amoyr

Avec Hostinger Reach, je peux créer, promouvoir et faire évoluer mes projets depuis un seul et même espace. Aucun outil supplémentaire nécessaire, tout est prêt à l'emploi.

Leonardo Amoyr

Entrepreneur et créateur de contenu

Atteignez votre public sans effort

Créez des emails à fort taux de conversion et faites évoluer votre entreprise en toute simplicité.

L'IA travaille pour vous

Utilisez l'IA pour envoyer des emails, atteindre vos objectifs et développer votre marque.
Le moyen le plus simple et le plus rapide de créer des mises en page, des contenus et des visuels alignés sur les meilleures pratiques.
Utilisez l'IA pour envoyer des emails, atteindre vos objectifs et développer votre marque.

Augmentez votre nombre d'abonnés

Synchronisez automatiquement les abonnés de votre site si vous utilisez déjà les formulaires du créateur de sites internet de Hostinger.
Synchronisez vos contacts à l'aide d'une extension WordPress.
Synchronisez automatiquement les abonnés de votre site si vous utilisez déjà les formulaires du créateur de sites internet de Hostinger.

Envoyez des campagnes et évoluez en toute confiance

Suivez les ouvertures, les clics et les performances en temps réel. Sachez ce qui fonctionne instantanément.
Prenez des décisions plus avisées grâce à des informations claires et faciles à lire sur vos campagnes.
Suivez les ouvertures, les clics et les performances en temps réel. Sachez ce qui fonctionne instantanément.
Reach

Entrez dans une nouvelle ère du marketing par email

FAQ sur le marketing par email avec Hostinger Reach

Trouvez des réponses aux questions fréquemment posées sur nos outils de marketing par email et les campagnes par email en général.

Qu'est-ce que le marketing par email ?

Qu'est-ce que le service de marketing par email Hostinger Reach ?

En quoi Hostinger Reach est-il différent des autres applications de marketing par email ?

Combien coûte l'utilisation de Hostinger Reach ?

Quelles sont les étapes à suivre pour envoyer une campagne emailing avec Hostinger Reach ?

Puis-je utiliser la solution emailing Hostinger Reach pour créer une campagne drip ?

Comment créer une liste d'adresses email pour mes campagnes ?

Comment Reach assure-t-il la conformité et la délivrabilité ?

Est-il possible d'intégrer des services tiers à Hostinger Reach ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

