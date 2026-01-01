Lancez-vous en ligne : plans et services abordables
+3 mois en plus
Fonctionnalités Premium :
+3 mois en plus
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
+3 mois en plus
Fonctionnalités Premium :
+3 mois en plus
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
Toutes ces fonctionnalités, sans frais supplémentaires.
Plus de 4 millions de propriétaires de sites web dans le monde entier nous font confiance
MrGreenerUK
Le logiciel et l'hébergement sont excellents, avec de nombreuses fonctionnalités utiles comme le SSL gratuit, un tarif très attractif, et une équipe à la fois compétente et réactive. Le créateur de sites IA est une vraie pépite : j’ai pu créer, ajuster et finaliser un site pour mon frère en moins de deux heures. Bluffant !
Jakeb Thornberry
Le créateur de sites internet de Hostinger est clairement au-dessus du lot. Aucun autre outil que j'ai testé, même WIX ou GoDaddy, n'offre autant de simplicité et de possibilités.
Darryl Remnant
Le créateur de sites de Hostinger et le service client sont excellents. Les outils proposés permettent de créer un site exceptionnel et fonctionnel sans effort.
Créez un site à votre image
Glissez-déposez vos élements
Glissez-déposez l'élément que vous souhaitez, où vous le souhaitez.
Utilisez la grille intelligente
Gardez vos éléments bien alignés lorsque vous éditez votre site.
Modifiez les couleurs et polices
Trouvez le style qui reflète l'esprit de votre marque ou de votre projet.
Personnalisez chaque élément
Réorganisez les éléments pour créer un site qui vous ressemble.
Éditez sur PC ou mobile
Créez, éditez et publiez votre site web en toute simplicité sur l'appareil de votre choix.
En quelques secondes, l'IA crée un site presque parfait. Il vous suffit d'y apporter votre touche, d'ajouter quelques images, et vous pouvez le publier en quelques minutes.Lire le témoignage de notre client