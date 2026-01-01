L'hébergement est inclus avec tous les plans Hostinger Horizons, sans frais supplémentaires.

Cela signifie que lorsque vous achetez un plan Hostinger Horizons, vous bénéficiez également de l'hébergement nécessaire pour que votre site ou application web reste en ligne et accessible.

Toutefois, le renouvellement de l'hébergement et celui de Horizons sont distincts : vous pouvez améliorer ou renouveler chaque plan séparément.