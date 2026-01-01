Hosting ist in allen Hostinger Horizons-Plänen ohne zusätzliche Kosten enthalten.

Das bedeutet: Wenn Sie einen Hostinger Horizons-Plan erwerben, erhalten Sie auch das Hosting, das benötigt wird, um Ihre Website oder Web-App online und erreichbar zu halten.

Hosting und Horizons-Verlängerungen sind jedoch getrennt – Sie können jedes davon unabhängig verlängern oder upgraden.