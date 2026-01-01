Veröffentlichen Sie online: Pläne und Dienste
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Vertrauen von über 4 Millionen Website-Besitzern weltweit
Seit wir Hostinger nutzen, läuft es hervorragend. Wir hatten noch nie irgendwelche Probleme und falls wir mal eine Frage haben, ist der Kundenservice fantastisch.
Das Kundenerfolgs-Team von Hostinger geht einen Schritt weiter, um mein Problem zu verstehen.
In jedem Plan enthalten
Backups und Snapshots
Schützen Sie Ihre Daten mit unseren automatischen wöchentlichen Backups und erstellen Sie mühelos manuelle Snapshots.
Firewall und DDoS-Schutz
Schützen Sie Ihren virtuellen Server von Anfang bis Ende. Mit unserer Wanguard DDoS-Filterung und der einfach zu konfigurierenden Firewall können Sie jeglichen schädlichen Datenverkehr in Schach halten.
99,9 % Uptime. Garantiert
Unsere Uptime-Garantie von 99,9 % bedeutet, dass Ihre Website immer verfügbar ist.
KI-Assistent
Unser KI-Assistent vereinfacht die VPS-Verwaltung und führt Sie durch Aufgaben wie die Installation von WordPress oder die Konfiguration von Firewall-Regeln.
24/7 Kundendienst
Zugang zu Experten-Support, wann immer Sie ihn brauchen. Wir antworten in der Regel in weniger als 2 Minuten und unser Team spricht über 8 Sprachen.
Ehrlich gesagt verweisen wir unsere Techniker auf Hostinger als Maßstab, wenn es um Support geht.Lesen Sie die ganze Bewertung
Ich kann das Hosting, den Domainnamen und das SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich angenehm ist.Lesen Sie die ganze Bewertung