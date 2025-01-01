Sāc darbu tiešsaistē ar izdevīgiem plāniem un pakalpojumiem

Web hostings
VPS hostings
n8n VPS hostings
Mājaslapu konstruktors
Horizons
Domēni
Biznesa e-pasts
E-pasta mārketings

E-pasta mārketings

24/7 atbalsts

30 dienu atmaksas garantija

Atcel jebkurā laikā

Cik abonentu tev ir?

0
50k
0% ATLAIDE

Mēneša

Līdz 500 unikāliem abonentiem mēnesī

5,99  € /mēn.
Uz 1 mēnesi. Tiks atjaunots par 5,99 €/mēn.
Sūti 3 500 e-pastus mēnesī
Saņem 5 bezmaksas MI ziņojumus mēnesī
Tavi e-pasti bez Reach logo
Iestati e-pasta automatizācijas
Vispopulārākais
67% ATLAIDE

Gada

Līdz 500 unikāliem abonentiem mēnesī

1,99  € /mēn.
Uz 12 mēnešiem. Tiks atjaunots par 1,99 €/mēn.
Sūti 3 500 e-pastus mēnesī
Saņem 5 bezmaksas MI ziņojumus mēnesī
Tavi e-pasti bez Reach logo
Iestati e-pasta automatizācijas
Bezmaksas

Izmēģini bez maksas

Līdz 100 unikāliem abonentiem mēnesī

0,00  € /mēn.
Tiks atjaunots par 0,99 €/mēn.
30 dienu atmaksa
Sūti 200 e-pastus mēnesī
Tavi e-pasti bez Reach logo
Iestati e-pasta automatizācijas

Iekļauts visos plānos

Automātiski sinhronizē savus mājaslapu konstruktora abonentus
Visaptverošs e-pasta mārketings – no satura līdz dizainam
E-pasta kampaņu rezultāti un analīze
Izbaudi 24/7 atbalstu

Norādītā cena ir mēneša likme, neskaitot piemērojamos nodokļus.

Izveido e-pastus ar MI

Izveido profesionālus, mobilajām ierīcēm draudzīgus e-pastus – nav nepieciešamas tehniskās zināšanas.

Vienmēr atspoguļo tavu zīmolu

Lieto un saglabā savus stila iestatījumus, lai personalizētu katru sagatavi.

Optimizē un audz

Seko līdzi rezultātiem, lai tavas kampaņas sasniegtu vēl nebijušus augstumus.

Leonardo Amoyr

Ar Hostinger Reach es varu izveidot, reklamēt un attīstīt visu vienuviet. Nav nepieciešami papildu rīki, tas vienkārši strādā.

Leonardo Amoyr

Uzņēmējs un satura veidotājs

Sasniedz savu auditoriju vieglāk

Izveido efektīvus e-pastus un sasniedz vairāk cilvēku bez piepūles.
Raksti, sūti un audz ar e-pastiem, kas domāti tavu mērķu sasniegšanai.

MI paveic grūtāko

Raksti, sūti un audz ar e-pastiem, kas domāti tavu mērķu sasniegšanai.
Vienkāršs un ātrs veids, kā izveidot labāko izkārtojumu, saturu un vizuālos elementus.
Automātiski sinhronizē vietnes abonentus, ja jau izmanto Hostinger mājaslapu konstruktora veidlapas.

Piesaisti abonentus

Automātiski sinhronizē vietnes abonentus, ja jau izmanto Hostinger mājaslapu konstruktora veidlapas.
Sinhronizē kontaktus, izmantojot WordPress spraudni.
Noskaidro atvēršanas, klikšķu un snieguma rādītājus reāllaikā un nekavējoties uzzini, kas strādā.

Sūti vairāk ar pārliecību

Noskaidro atvēršanas, klikšķu un snieguma rādītājus reāllaikā un nekavējoties uzzini, kas strādā.
Pieņem gudrākus lēmumus ar skaidriem un viegli saprotamiem kampaņu datiem.
Reach

Jauna ēra e-pasta mārketingā

Hostinger Reach e-pasta mārketinga BUJ

Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par mūsu e-pasta mārketinga rīkiem un vispārīgiem jautājumiem par e-pasta kampaņām.

Kas ir e-pasta mārketings?

Kas ir Hostinger Reach e-pasta mārketinga pakalpojums?

Ar ko Hostinger Reach atšķiras no citām e-pasta mārketinga lietotnēm?

Cik maksā Hostinger Reach izmantošana?

Kas man jādara, lai nosūtītu e-pasta kampaņu ar Hostinger Reach?

Vai Hostinger Reach var izmantot, lai izveidotu "drip" kampaņu?

Kā es varu izveidot abonentu sarakstu savām kampaņām?

Kā Reach nodrošina prasību izpildi un e-pastu piegādi?

Vai ir iespējams integrēt trešo pušu pakalpojumus ar Hostinger Reach?