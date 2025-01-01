Sāc darbu tiešsaistē ar izdevīgiem plāniem un pakalpojumiem
E-pasta mārketings
24/7 atbalsts
30 dienu atmaksas garantija
Atcel jebkurā laikā
Cik abonentu tev ir?
0
50k
0% ATLAIDE
Mēneša
Līdz 500 unikāliem abonentiem mēnesī
5,99 € /mēn.
Uz 1 mēnesi. Tiks atjaunots par 5,99 €/mēn.
Sūti 3 500 e-pastus mēnesī
Saņem 5 bezmaksas MI ziņojumus mēnesī
Tavi e-pasti bez Reach logo
Iestati e-pasta automatizācijas
Vispopulārākais
67% ATLAIDE
Gada
Līdz 500 unikāliem abonentiem mēnesī
1,99 € /mēn.
Uz 12 mēnešiem. Tiks atjaunots par 1,99 €/mēn.
Sūti 3 500 e-pastus mēnesī
Saņem 5 bezmaksas MI ziņojumus mēnesī
Tavi e-pasti bez Reach logo
Iestati e-pasta automatizācijas
Iekļauts visos plānos
Automātiski sinhronizē savus mājaslapu konstruktora abonentus
Visaptverošs e-pasta mārketings – no satura līdz dizainam
E-pasta kampaņu rezultāti un analīze
Izbaudi 24/7 atbalstu
Norādītā cena ir mēneša likme, neskaitot piemērojamos nodokļus.
Izveido e-pastus ar MI
Izveido profesionālus, mobilajām ierīcēm draudzīgus e-pastus – nav nepieciešamas tehniskās zināšanas.
Vienmēr atspoguļo tavu zīmolu
Lieto un saglabā savus stila iestatījumus, lai personalizētu katru sagatavi.
Optimizē un audz
Seko līdzi rezultātiem, lai tavas kampaņas sasniegtu vēl nebijušus augstumus.
Ar Hostinger Reach es varu izveidot, reklamēt un attīstīt visu vienuviet. Nav nepieciešami papildu rīki, tas vienkārši strādā.
Sasniedz savu auditoriju vieglāk
Izveido efektīvus e-pastus un sasniedz vairāk cilvēku bez piepūles.
MI paveic grūtāko
Raksti, sūti un audz ar e-pastiem, kas domāti tavu mērķu sasniegšanai.
Vienkāršs un ātrs veids, kā izveidot labāko izkārtojumu, saturu un vizuālos elementus.
Piesaisti abonentus
Automātiski sinhronizē vietnes abonentus, ja jau izmanto Hostinger mājaslapu konstruktora veidlapas.
Sinhronizē kontaktus, izmantojot WordPress spraudni.
Sūti vairāk ar pārliecību
Noskaidro atvēršanas, klikšķu un snieguma rādītājus reāllaikā un nekavējoties uzzini, kas strādā.
Pieņem gudrākus lēmumus ar skaidriem un viegli saprotamiem kampaņu datiem.
Hostinger Reach e-pasta mārketinga BUJ
Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par mūsu e-pasta mārketinga rīkiem un vispārīgiem jautājumiem par e-pasta kampaņām.