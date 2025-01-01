ऑनलाइन आएं: किफायती प्लान्स और सेवाएं

आपके कितने ग्राहक हैं?

0
50k
0% की छूट

मासिक प्लान

प्रति महीने अधिकतम 500 नए सब्सक्राइबर्स

₹  529.00 /माह
1 महीने के लिए। नवीनीकरण शुल्क ₹529.00/माह।
प्रति माह 3 500 ईमेल भेजें
प्रति माह 5 मुफ्त AI संदेश पाएं
आपके किसी भी ईमेल में Reach का लोगो मौजूद नहीं होगा
स्वागत ईमेल स्वचालन सेट अप करें
66% की छूट

वार्षिक प्लान

प्रति महीने अधिकतम 500 नए सब्सक्राइबर्स

₹  179.00 /माह
12 माह के लिए। नवीनीकरण शुल्क ₹179.00/माह।
प्रति माह 3 500 ईमेल भेजें
प्रति माह 5 मुफ्त AI संदेश पाएं
आपके किसी भी ईमेल में Reach का लोगो मौजूद नहीं होगा
स्वागत ईमेल स्वचालन सेट अप करें
नि:शुल्क

प्रति महीने अधिकतम 100 नए सब्सक्राइबर्स

₹  0.00 /माह
नवीनीकरण शुल्क ₹89.00/माह।
30-दिन की मनी-बैक गारंटी
प्रति माह 200 ईमेल भेजें
प्रति माह 5 मुफ्त AI संदेश पाएं
स्वागत ईमेल स्वचालन नहीं

सभी प्लान्स में शामिल

अपने वेबसाइट बिल्डर के सब्सक्राइबर्स स्वचालित रूप से सिंक करें
ऑल-इन-वन ईमेल मार्केटिंग, कॉन्टेंट से लेकर डिज़ाइन तक
ईमेल कैंपेन एनालिटिक्स और परिणाम ट्रैक करें
24/7 सहायता के लाभ उठाएं

दिखाई गई कीमत प्लान की मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है।

AI के साथ डिज़ाइन करें

प्रोफेशनल, मोबाइल-फ्रेंडली ईमेल तैयार करें — तकनीकी कौशल की कोई आवश्यकता नहीं

हमेशा ऑन-ब्रांड बने रहें

प्रत्येक टेम्पलेट को टेलर करने के लिए अपनी स्टाइल सेटिंग्स लागू करें और सेव करें

ऑप्टिमाइज़ करें और आगे बढ़ें

अपने कैंपेन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करें

Hostinger Reach के साथ मैं निर्माण, मार्केटिंग और वृद्धि कर सकता हूं — सब कुछ एक ही जगह पर। अतिरिक्त टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है।

Leonardo Amoyr

आंत्रप्रेन्योर और कॉन्टेंट क्रिएटर

अपनी ऑडियंस तक पहुंच बनाना अब और भी आसान

उच्च रूपांतरण की क्षमता रखने वाले ईमेल तैयार करें और कम प्रयास में अपनी पहुंच बढ़ाएं।
सारी मेहनत AI पर छोड़ दें

प्रॉम्प्ट करें, अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए डिज़ाइन किए गए ईमेल भेजें और सफलता की ओर बढ़ें।
सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लेआउट, कॉन्टेंट और विज़ुअल्स बनाने का आसान और तेज़ तरीका।
अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं

यदि आप पहले से ही Hostinger वेबसाइट बिल्डर फॉर्म्स का उपयोग करते हैं, तो अपने वेबसाइट सब्सक्राइबर्स स्वचालित रूप से सिंक करें।
WordPress प्लगइन का उपयोग कर अपने कॉन्टैक्ट्स सिंक करें।
आत्मविश्वास के साथ ईमेल भेजें और उन्नति की ओर आगे बढ़ें

रियल टाइम में ओपन रेट, क्लिक रेट और परफॉर्मेंस ट्रैक करें — अपनी रणनीति के परिणाम इंस्टैंटली जानें।
स्पष्ट और पढ़ने में आसान कैंपेन से जुड़ी जानकारी के साथ बेहतर निर्णय लें।
ईमेल मार्केटिंग के एक नए युग में कदम रखें

Hostinger Reach ईमेल मार्केटिंग के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स और ईमेल कैंपेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।

ईमेल मार्केटिंग क्या है?

Hostinger Reach ईमेल मार्केटिंग सेवा क्या है?

Hostinger Reach अन्य ईमेल मार्केटिंग ऐप्स से कैसे अलग है?

Hostinger Reach का उपयोग करने की क्या लागत है?

Hostinger Reach के साथ ईमेल कैंपेन भेजने के लिए मुझे क्या कदम उठाने होंगे?

क्या Hostinger Reach का उपयोग ड्रिप कैंपेन बनाने के लिए किया जा सकता है?

मैं अपने कैंपेन के लिए ईमेल सूची कैसे बना सकता/सकती हूं?

Reach अनुपालन और डिलीवरी क्षमता कैसे बनाए रखता है?

क्या Hostinger Reach के साथ तृतीय-पक्ष API या सेवाएं एकीकृत करना संभव है?