Développement de MVP simplifié grâce à l'IA
Comment développer un produit minimum viable
Définissez votre idée de MVP
Identifiez le problème que votre produit résoudra ainsi que les fonctionnalités essentielles pour vos utilisateurs.
Créez votre MVP sans coder
Utilisez Hostinger Horizons pour transformer de simples requêtes IA en un MVP fonctionnel. Aucune compétence technique ni configuration complexe requise.
Testez, affinez et publiez
Validez votre MVP auprès de vrais utilisateurs, apportez des améliorations et publiez votre projet en un clic avec Horizons.
Besoin d'idées de MVP ?
Outil de planification des révisions
Outil de suivi des stocks
Chatbot IA
Outil de priorisation des tâches
Outil CRM
Outil de suivi de budget PPC
Outil de création de CV
Créez votre MVP plus rapidement avec Hostinger Horizons
Créateur de MVP IA tout-en-un
Codage, design, contenu et SEO : laissez Horizons s'occuper de tout. Connectez des outils comme Stripe et Supabase pour lancer des MVP fonctionnels sans coder.
Création rapide d'applications
Décrivez votre idée et laissez l'IA la transformer en un MVP fonctionnel en quelques minutes. Horizons est disponible dans plus de 80 langues pour que vous puissiez créer avec vos propres mots.
Lancement rapide, croissance éclair
Publiez votre MVP en un clic et profitez d'un service d'hébergement, d'un nom de domaine personnalisé et d'une adresse email professionnelle intégrés. Aucun add-on tiers nécessaire.
Technologies avancées au service de vos projets
Horizons s'appuie sur des LLM fiables et des intégrations avancées pour créer du code fonctionnel, du contenu optimisé et un design moderne pour votre MVP.