MVP-kehitys tehty helpoksi AI:n avulla
Muunna ideasi toimivaksi tuotteeksi nopeasti. Koodausta tai kehittäjiä ei tarvita.
Näin kehität pienimmän toimivan tuotteen
Määrittele MVP-ideasi
Tunnista ongelma, jonka tuotteesi ratkaisee, ja ominaisuudet, jotka tukevat konseptiasi.
Rakenna MVP ilman koodausta
Käytä Hostinger Horizonsia muuttaaksesi yksinkertaiset AI-kehotteet toimiviksi MVP-tuotteiksi – teknisiä taitoja tai monimutkaisia asetuksia ei tarvita.
Testaa, hio ja julkaise
Vahvista MVP:si oikeilla käyttäjillä, tee parannuksia ja julkaise se yhdellä napsautuksella Horizonsin avulla.
Tarvitsetko MVP-ideoita?
Opintosuunnittelutyökalu
Varastonseurantatyökalu
AI-chatbot
Tehtävien priorisointityökalu
CRM-työkalu
PPC-budjetin seurantatyökalu
Ansioluettelon rakennustyökalu
Rakenna MVP:si nopeammin Hostinger Horizonsin avulla
Kattava AI-pohjainen MVP-rakentaja
Horizons hoitaa kaiken suunnittelusta ja koodista sisältöön ja SEO:hon. Yhdistä Stripen ja Supabasen kaltaiset työkalut julkaistaksesi toimivia MVP:itä – koodausta ei tarvita.
Rakennettu nopeutta, ei monimutkaisuutta silmällä pitäen
Kuvaile ideasi, niin AI muuttaa sen toimivaksi MVP:ksi muutamassa minuutissa. Yli 80 kielen tuen ansiosta voit rakentaa omin sanoin.
Julkaise nopeasti, laajenna nopeammin
Julkaise MVP:si yhdellä klikkauksella ja hyödynnä webhotelli, yksilöity domain, yrityssähköposti ja paljon muuta – paketti sisältää kaiken. Kolmannen osapuolen lisäosia ei tarvita.
Hyödyntää johtavaa AI-teknologiaa
Horizons käyttää luotettavia LLM-malleja ja edistyksellisiä integraatioita toimittaakseen puhtaan koodin, optimoitua sisältöä ja modernin ilmeen MVP:llesi.