Black Friday: Hanki lisäkuukausia ilmaiseksi

MVP-kehitys tehty helpoksi AI:n avulla

Muunna ideasi toimivaksi tuotteeksi nopeasti. Koodausta tai kehittäjiä ei tarvita.

Luottokorttia ei tarvita
MVP-kehitys tehty helpoksi AI:n avulla

Näin kehität pienimmän toimivan tuotteen

Opettele tärkeimmät vaiheet: määrittele ideasi, rakenna MVP AI:n avulla ja testaa oikeilla käyttäjillä ennen skaalaamista.
01

Määrittele MVP-ideasi

Tunnista ongelma, jonka tuotteesi ratkaisee, ja ominaisuudet, jotka tukevat konseptiasi.

02

Rakenna MVP ilman koodausta

Käytä Hostinger Horizonsia muuttaaksesi yksinkertaiset AI-kehotteet toimiviksi MVP-tuotteiksi – teknisiä taitoja tai monimutkaisia asetuksia ei tarvita.

03

Testaa, hio ja julkaise

Vahvista MVP:si oikeilla käyttäjillä, tee parannuksia ja julkaise se yhdellä napsautuksella Horizonsin avulla.

Tarvitsetko MVP-ideoita?

Aloita matkasi valmiilla esimerkeillä.
Tarvitsetko MVP-ideoita?

Opintosuunnittelutyökalu

Auta opiskelijoita tai oppijoita järjestämään aikataulunsa, asettamaan opiskelutavoitteita ja seuraamaan edistymistä.
Aloita rakentaminen

Varastonseurantatyökalu

AI-chatbot

Tehtävien priorisointityökalu

CRM-työkalu

PPC-budjetin seurantatyökalu

Ansioluettelon rakennustyökalu

Rakenna MVP:si nopeammin Hostinger Horizonsin avulla

Kattava AI-pohjainen MVP-rakentaja

Horizons hoitaa kaiken suunnittelusta ja koodista sisältöön ja SEO:hon. Yhdistä Stripen ja Supabasen kaltaiset työkalut julkaistaksesi toimivia MVP:itä – koodausta ei tarvita.

Rakennettu nopeutta, ei monimutkaisuutta silmällä pitäen

Kuvaile ideasi, niin AI muuttaa sen toimivaksi MVP:ksi muutamassa minuutissa. Yli 80 kielen tuen ansiosta voit rakentaa omin sanoin.

Julkaise nopeasti, laajenna nopeammin

Julkaise MVP:si yhdellä klikkauksella ja hyödynnä webhotelli, yksilöity domain, yrityssähköposti ja paljon muuta – paketti sisältää kaiken. Kolmannen osapuolen lisäosia ei tarvita.

Hyödyntää johtavaa AI-teknologiaa

Horizons käyttää luotettavia LLM-malleja ja edistyksellisiä integraatioita toimittaakseen puhtaan koodin, optimoitua sisältöä ja modernin ilmeen MVP:llesi.

Oletko valmis muuttamaan ainutlaatuisen projekti-ideasi todellisuudeksi?

Luottokorttia ei tarvita

MVP-kehityksen usein kysytyt kysymykset

Löydä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin koskien MVP-kehitystyökaluamme.

Mitä on MVP-kehitys?

Pitääkö minun osata koodata rakentaakseni MVP:n?

Kuinka Hostinger Horizonsin AI rakentaa MVP:n konkreettisesti?

Milloin minun pitäisi valita kooditon MVP-rakentaja kehittäjän palkkaamisen sijaan?

Mitkä ovat MVP:n kehityskustannukset?

Mitä työkaluja tarvitsen pienimmän toimivan tuotteen rakentamiseen?

Voinko ansaita rahaa MVP:llä?

Miten testaan MVP:tä?

Miten isännöin verkkosovellusta?