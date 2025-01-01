MVP-ontwikkeling eenvoudig gemaakt met AI
Zet je idee snel om in een werkend product. Geen programmeerkennis of ontwikkelaars nodig.
Hoe ontwikkel je een minimaal levensvatbaar product?
Bepaal je MVP-idee
Bepaal het probleem dat je product oplost en de belangrijkste functies van je concept
Bouw je MVP zonder te coderen
Gebruik Hostinger Horizons om eenvoudige AI-prompts om te zetten in een werkende MVP – geen technische vaardigheden of complexe installatie vereist.
Test, verfijn en lanceer
Valideer je MVP met echte gebruikers, breng verbeteringen aan en publiceer het met één klik met Horizons.
Bouw jouw MVP sneller met Hostinger Horizons
Alles-in-één AI MVP-bouwer
Van ontwerp en code tot inhoud en SEO, Horizons regelt alles. Koppel tools zoals Stripe en Supabase om functionele MVP's te lanceren – zonder te hoeven coderen.
Gebouwd voor snelheid, niet voor complexiteit
Beschrijf je idee en AI zet het in enkele minuten om in een werkende MVP. Met ondersteuning voor meer dan 80 talen kun je het in je eigen woorden ontwikkelen.
Lanceer snel, schaal sneller
Lanceer je MVP met één klik, inclusief hosting, een eigen domein, een zakelijk e-mailadres en meer – alles inbegrepen. Geen add-ons van derden nodig.
Aangedreven door toonaangevende AI-technologie
Horizons maakt gebruik van vertrouwde LLM's en geavanceerde integraties om schone code, geoptimaliseerde content en een modern ontwerp voor jouw MVP te leveren.