एआई के साथ एमवीपी विकास सरल बना
अपने विचार को तेज़ी से एक कार्यात्मक उत्पाद में बदलें। किसी कोडिंग या डेवलपर की आवश्यकता नहीं।
न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद कैसे विकसित करें
अपने MVP विचार को परिभाषित करें
उस समस्या की पहचान करें जिसे आपका उत्पाद हल करेगा तथा उन आवश्यक विशेषताओं की पहचान करें जो आपकी अवधारणा को सिद्ध करती हैं।
बिना कोडिंग के अपना MVP बनाएं
सरल AI संकेतों को कार्यशील MVP में बदलने के लिए होस्टिंगर होराइजन्स का उपयोग करें - किसी तकनीकी कौशल या जटिल सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
परीक्षण करें, परिष्कृत करें और लॉन्च करें
अपने MVP को वास्तविक उपयोगकर्ताओं के साथ सत्यापित करें, सुधार करें, और Horizons के साथ एक क्लिक में इसे प्रकाशित करें।
एमवीपी विचारों की आवश्यकता है?
अध्ययन योजनाकार उपकरण
इन्वेंटरी ट्रैकर टूल
एआई चैटबॉट
कार्य प्राथमिकता उपकरण
सीआरएम उपकरण
पीपीसी बजट ट्रैकर टूल
रिज्यूमे बिल्डर टूल
होस्टिंगर होराइजन्स के साथ अपना MVP तेज़ी से बनाएँ
ऑल-इन-वन AI MVP बिल्डर
डिज़ाइन और कोड से लेकर कंटेंट और SEO तक, Horizons सब कुछ संभालता है। कार्यात्मक MVP लॉन्च करने के लिए Stripe और Supabase जैसे टूल्स को कनेक्ट करें - कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं।
गति के लिए बनाया गया, जटिलता के लिए नहीं
अपने आइडिया का वर्णन करें, और AI उसे मिनटों में एक कारगर MVP में बदल देगा। 80 से ज़्यादा भाषाओं के समर्थन के साथ, आप अपने शब्दों में इसे बना सकते हैं।
तेजी से लॉन्च करें, तेजी से स्केल करें
होस्टिंग, कस्टम डोमेन, बिज़नेस ईमेल, और भी बहुत कुछ के साथ, एक क्लिक में अपना MVP लाइव करें - सब कुछ शामिल है। किसी थर्ड-पार्टी ऐड-ऑन की ज़रूरत नहीं।
अग्रणी AI तकनीक द्वारा संचालित
होराइजन्स आपके एमवीपी के लिए स्वच्छ कोड, अनुकूलित सामग्री और आधुनिक डिजाइन प्रदान करने के लिए विश्वसनीय एलएलएम और उन्नत एकीकरण का उपयोग करता है।