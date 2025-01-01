प्रत्यक्ष पाठ संपादन आसान बना दिया गया

होस्टिंगर होराइजन्स के टेक्स्ट एडिटिंग मोड के साथ, आप बस प्रीव्यू में दिखने वाले टेक्स्ट पर क्लिक करके उसे तुरंत फिर से लिख सकते हैं। कोई संकेत नहीं, कोई आदेश नहीं, बस सहज, इन-प्लेस एडिटिंग।

अपनी सामग्री को आसानी से बदलें और सुधारें

With Horizons, you can update your content directly in the preview window. Enable editing mode, click what you want to change, and start typing – it’s that simple.

Update headlines, paragraphs, or button text and see your edits appear live. No add-ons, no wasted messages, no waiting.

मौके पर ही संपादन करें

संपादन में कम समय और सृजन में अधिक समय लगाएं

सटीक, यथास्थान परिवर्तन करें

बस उस तत्व का चयन करें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं, और केवल वही तत्व बदलेगा। संपादनों का वर्णन करने या अप्रत्याशित AI समायोजन का जोखिम उठाने के लिए अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।

निःशुल्क पाठ में सुधार करें

तुरन्त परिणाम प्राप्त करें

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ता क्या कह रहे हैं

mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में नेचुरल भाषा को वर्किंग प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।

Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।

Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदल सकता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
@rezmeram

मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।

Zera
@TheZoyaThinking

मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!

Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

क्या आप अपने अनूठे प्रोजेक्ट विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हैं?

क्या आप अधिक गहराई में जाना चाहते हैं?

व्यापक ट्यूटोरियल, कैसे-करें गाइड और चरण-दर-चरण निर्देश देखें जो आपको कुछ ही समय में शुरुआती से लेकर AI प्रो तक ले जाएंगे। अपना पहला AI प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, वह सब कुछ और भी बहुत कुछ पाएँ।
