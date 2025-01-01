Edit teks langsung, tanpa ribet

Dengan mode edit teks dari Hostinger Horizons, cukup klik bagian teks di pratinjau dan langsung ubah. Tanpa perintah, tanpa prompt, tinggal ketik.

Tanpa kartu kredit.

Sempurnakan konten dengan mudah

Aktifkan mode edit, klik bagian yang ingin diperbarui, dan ketik perubahan Anda. Mau ubah judul, paragraf, atau teks tombol? Semuanya bisa dilakukan saat pratinjau.

Tidak perlu add-on, tidak perlu habiskan kuota pesan, dan perubahan langsung bisa dilihat.

Sempurnakan konten dengan mudah
EDIT LANGSUNG DI HALAMAN

Lebih efisien, hasil lebih maksimal

Ubah hanya bagian yang perlu

Cukup pilih bagian yang mau diedit. AI tidak akan mengubah bagian lain.

Edit sepuasnya, gratis

Hasil langsung terlihat

Kata mereka tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe Coding bantu percepat development hingga 45%. Lewat tool seperti Hostinger Horizons, Anda bisa ubah bahasa sehari-hari menjadi prototipe dalam hitungan jam, bukan minggu. Buat software jadi lebih mudah dan cepat.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ternyata buat website dengan HORIZONS AI dari Hostinger sangat mudah, sulit dipercaya. Keren, buktikan sendiri hebatnya!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Perkembangan @Hostinger Horizons keren! Update AI baru ini enak diajak interaksi. Benar-benar game changer untuk saya dan banyak orang!

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya masih tidak menyangka bagaimana Hostinger bisa membuat Horizons... Cepat banget! Siapa aja bisa deploy front-end dan back-end dengan instan!

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Sudah lama saya ingin membuat proyek ini sampai akhirnya bertemu dengan Horizons AI. Saya tidak bisa coding untuk buat aplikasi web. Tapi sekarang, Proyek impian saya sudah terwujud!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Kini kita bisa buat aplikasi web hanya dengan memasukkan prompt di Hostinger Horizons. Keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Siap mewujudkan ide proyek Anda?

Tanpa kartu kredit.

Mau pelajari lebih lanjut?

Temukan berbagai tutorial, panduan, dan langkah-langkah praktis untuk bantu Anda menguasai AI dengan cepat. Dapatkan semua info yang Anda butuhkan untuk buat proyek AI pertama Anda dan lainnya.
Panduan memulai

Panduan memulai

Tutorial
Video
Optimalkan prompt

Optimalkan prompt

Tutorial
Video
Kesalahan umum yang perlu dihindari

Kesalahan umum yang perlu dihindari

Tutorial
Video