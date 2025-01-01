Với Horizons, bạn có thể cập nhật nội dung trực tiếp trong cửa sổ xem trước. Bật chế độ chỉnh sửa, nhấp vào những gì bạn muốn thay đổi và bắt đầu nhập liệu — chỉ vậy thôi.

Cập nhật tiêu đề, đoạn văn hoặc văn bản nút và xem các chỉnh sửa xuất hiện trực tiếp. Không cần tiện ích bổ sung, không lãng phí tin nhắn, không cần chờ đợi.