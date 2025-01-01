Tạo thiết kế tương tác với nguyên mẫu AI

Thiết kế, trang web hoặc ứng dụng web trong mơ của bạn sẽ nằm trong tầm tay với Hostinger Horizons.

Tạo thiết kế tương tác với nguyên mẫu AI

Cách tạo nguyên mẫu trang web

Với Horizons, tất cả những gì bạn cần làm là mô tả ý tưởng của mình và công nghệ tạo mẫu bằng AI sẽ biến ý tưởng đó thành hiện thực.
01

Xác định ý tưởng và các tính năng chính của bạn

Bắt đầu bằng cách tưởng tượng về thiết kế hoặc ý tưởng trong mơ của bạn và cách bạn muốn nó trông như thế nào và hoạt động ra sao.

02

Mô tả tầm nhìn của bạn

Sau đó, hãy viết một lời nhắc chi tiết trong Horizons để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực, cho dù đó là thiết kế, ứng dụng web, sản phẩm hay trang web.

03

Tạo bằng nguyên mẫu AI

Giờ thì điều kỳ diệu đã xảy ra! Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa nguyên mẫu AI của mình, nhận phản hồi và lặp lại trước khi đưa vào hoạt động.

Bạn cần một số ý tưởng tạo mẫu AI không?

Ứng dụng web đặt chỗ nhà hàng

Cho phép khách hàng duyệt thực đơn, đặt bàn và chỉ định chế độ ăn kiêng trong cùng một ứng dụng.
Công cụ theo dõi đường ống bán hàng

Trang web thành viên

Trang web kinh doanh

Trình xác thực ý tưởng kinh doanh

Ứng dụng thu thập phản hồi

Trình tạo hóa đơn

Từ ý tưởng đến nguyên mẫu hoạt động trong vài phút

Tạo mẫu AI mà không gặp trở ngại

Biến ý tưởng của bạn thành một ứng dụng web hoạt động, không code và không rắc rối. Horizons sẽ xây dựng thiết kế, chức năng và nội dung cho bạn chỉ trong vài phút.

Chỉ cần mô tả, Horizons sẽ lo phần còn lại

Từ bố cục đến logic, bạn có thể xây dựng các ứng dụng tương tác hoàn chỉnh chỉ bằng cách mô tả những gì bạn cần. Hỗ trợ hơn 80 ngôn ngữ nên bạn có thể tạo bằng ngôn ngữ của mình.

Ra mắt với vài nhấp chuột, phát triển tự động

Đưa lên mạng với hosting, tên miền, email doanh nghiệp và tích hợp – tất cả có sẵn. Không cần công cụ của bên thứ ba, không chậm trễ.

Xây dựng trên hạ tầng AI đáng tin cậy

Horizons sử dụng các LLM và công cụ hàng đầu như Stripe và Supabase để mang đến những trải nghiệm sẵn sàng đưa vào sản xuất một cách nhanh chóng.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng trang web độc đáo của mình thành hiện thực chưa?

