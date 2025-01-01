Designuri interactive cu prototipuri AI
Designul, site-ul web sau aplicația web visurilor tale sunt posibile cu Hostinger Horizons.
Cum să creezi un prototip de site web
Definește-ți ideea și funcțiile cheie
Începe prin a-ți imagina designul sau ideea visurilor și cum dorești să arate și să funcționeze.
Descrie-ți viziunea
Scrie un prompt detaliat în Horizons pentru a-ți pune ideea în practică, fie că este vorba de un design, o aplicație web, un produs sau un site web.
Creează prototipuri cu AI
Acum se întâmplă magia! Îți poți testa și edita prototipul AI, primind feedback și iterând înainte de lansare.
Ai nevoie de idei pentru prototipuri AI?
Aplicație web pentru rezervări la restaurant
Tracker pentru canalul de vânzări
Site web pentru membri
Site web de afaceri
Validator de idei de afaceri
Aplicație de colectare a feedback-ului
Generator de facturi
De la idee la prototip funcțional în câteva minute
Creare de prototipuri cu AI fără obstacole
Transformă-ți ideea într-o aplicație web funcțională, fără cod și fără bătăi de cap. Horizons construiește designul, funcționalitatea și conținutul pentru tine în câteva minute.
Doar descrie - Horizons se ocupă de restul
De la aspect la logică, poți construi aplicații complet interactive pur și simplu descriind ceea ce ai nevoie. Acceptă peste 80 de limbi, așa că poți crea folosind propriile cuvinte.
Lansare în câteva clickuri, creștere pe pilot automat
Lansează-te online cu găzduire, domeniu, email de afaceri și integrări – totul inclus. Fără instrumente terțe, fără întârzieri.
Construit pe o infrastructură AI de încredere
Horizons folosește LLM-uri de top și instrumente precum Stripe și Supabase pentru a oferi rapid experiențe pregătite pentru producție.