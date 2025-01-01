Crea diseños interactivos con prototipos de IA
El diseño, sitio web o app web de tus sueños está a tu alcance con Hostinger Horizons.
Cómo crear un prototipo de sitio web
Define tu idea y funciones clave
Comienza imaginando el diseño o la idea de tus sueños y cómo quieres que se vea y funcione.
Describe tu visión
A continuación, escribe una descripción detallada en Horizons para dar vida a tu idea, ya sea un diseño, una app web, un producto o un sitio web.
Crea prototipos con IA
¡Ahora sucede la magia! Puedes probar y editar tu prototipo de IA, obtener comentarios e iterar antes de su lanzamiento.
¿Necesitas ideas para prototipos de IA?
App web para reservas de restaurantes
Rastreador del flujo de ventas
Sitio web para miembros
Sitio web profesional
Validador de ideas de negocio
App de recopilación de comentarios
Generador de facturas
De la idea al prototipo funcional en minutos
Prototipos con IA sin obstáculos
Convierte tu idea en una app web funcional, sin código y sin complicaciones. Horizons crea el diseño, la funcionalidad y el contenido por ti en minutos.
Tan solo descríbelo, Horizons se encarga del resto.
Desde el diseño hasta la lógica, puedes crear aplicaciones totalmente interactivas con solo describir lo que necesitas. Compatible con más de 80 idiomas, para que puedas crear con tus propias palabras.
Publica en solo unos clics y empieza a crecer
Publica tu sitio web con hosting, dominio, email profesional e integraciones: todo incluido. Sin herramientas de terceros, sin retrasos.
Creado con una infraestructura de IA de confianza
Horizons utiliza grandes modelos de lenguaje y herramientas líderes en el sector, como Stripe y Supabase, para ofrecer experiencias listas para publicar de forma rápida.