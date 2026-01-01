إنشاء تصميمات تفاعلية باستخدام نماذج AI الأولية

تصميم أحلامك أو موقع أحلامك أو تطبيق الويب الذي تحلم به أصبح في متناول يدك مع Hostinger Horizons.

لا حاجة لبطاقة ائتمان
كيفية إنشاء نموذج أولي لموقع إلكتروني

مع Horizons، كل ما عليك فعله هو وصف فكرتك، وسيعمل نموذج AI الأولي على تحويلها إلى حقيقة.
01

حدّد فكرتك وميزاتك الرئيسية

ابدأ بتخيل تصميمك أو فكرة أحلامك وكيف تريد أن يبدو وكيف تعمل.

02

صِف رؤيتك

بعد ذلك، اكتب مطالبة مفصلة في Horizons لتحويل فكرتك إلى حقيقة، سواء كان تصميمًا أو تطبيق ويب أو منتجًا أو موقعًا إلكترونيًا.

03

إنشاء نماذج AI الأولية

الآن يبدأ السحر! يمكنك اختبار نموذج AI الأولي وتعديله، والحصول على الملاحظات والتجارب قبل إطلاقه.

هل تحتاج إلى بعض أفكار نماذج AI الأولية؟

تطبيق ويب لحجوزات المطاعم

يتيح التطبيق للعملاء تصفح القوائم وحجز الطاولات وتحديد تفضيلاتهم الغذائية.
ابدأ الإنشاء

متتبع مبيعات pipeline

موقع العضوية

موقع أعمال إلكتروني

أداة تحقق من أفكار الأعمال

تطبيق جمع التعليقات

مولد الفواتير

من الفكرة إلى نموذج أولي جاهز في دقائق

نماذج AI الأولية دون عوائق

حوّل فكرتك إلى تطبيق ويب فعال، دون برمجة أو متاعب. تُنشئ Horizons التصميم والوظائف والمحتوى لك في دقائق.

فقط صفها، وسيتولى Horizons الباقي

من التخطيط إلى المنطق، يمكنك إنشاء تطبيقات تفاعلية بالكامل بمجرد وصف احتياجاتك. يدعم التطبيق أكثر من 80 لغة، ما يتيح لك إنشاء تطبيقاتك الخاصة.

أطلق مواقعك ببضع نقرات، وتطوّر معها تلقائيًا

ابدأ العمل مع الاستضافة والدومين والبريد الإلكتروني التجاري والتكاملات - كل شيء مشمول. لا أدوات خارجية، ولا تأخير.

تم إنشاؤه على البنية التحتية الموثوقة للـAI

تستخدم Horizons برامج LLM الرائدة والأدوات مثل Stripe وSupabase لتقديم تجارب جاهزة للإنتاج بسرعة.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة موقع أحلامك إلى حقيقة؟

الأسئلة الشائعة حول تصميم النماذج الأولية

ابحث عن إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول أداة AI النماذج الأولية لدينا.

ما هو النموذج الأولي؟

هل أحتاج إلى مهارات التصميم لبناء النموذج الأولي؟

كيف يمكن للنموذج الأولي أن يساعدني في الحصول على التمويل أو موافقة العميل؟

هل التصميم الناتج فريد من نوعه؟

كيف أختار النموذج الأولي لموقعي الإلكتروني والحصول على ردود فعل؟

ما الفرق بين النموذج الأولي والموقع الإلكتروني المباشر؟

هل يمكنني تحويل النموذج الأولي الخاص بي إلى موقع إلكتروني حقيقي على Hostinger؟

