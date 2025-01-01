Izradite interaktivne dizajne pomoću AI prototipa
Dizajn, web stranica ili web aplikacija iz snova su vam nadohvat ruke uz Hostinger Horizons.
Kako napraviti prototip web stranice
Definirajte svoju ideju i ključne značajke
Započnite zamišljanjem svog dizajna ili ideje iz snova i kako želite da izgleda i funkcionira.
Opišite svoju viziju
Zatim napišite detaljan opis u Horizonsu kako biste ostvarili svoju ideju, bilo da se radi o dizajnu, web aplikaciji, proizvodu ili web stranici.
Stvarajte uz AI izradu prototipa
Sada se događa čarolija! Možete testirati i uređivati svoj AI prototip, dobivati povratne informacije i ponavljati prije nego što ga objavite.
Trebate li ideje za izradu AI prototipa?
Web aplikacija za rezervacije u restoranima
Praćenje prodajnog kanala
Web stranica za članstvo
Poslovna web stranica
Validator poslovnih ideja
Aplikacija za prikupljanje povratnih informacija
Generator faktura
Od ideje do radnog prototipa za nekoliko minuta
Izrada AI prototipa bez prepreka
Pretvorite svoju ideju u funkcionalnu web aplikaciju, bez koda i muke. Horizons izrađuje dizajn, funkcionalnost i sadržaj za vas u nekoliko minuta.
Samo opišite, Horizons se brine za ostalo
Od izgleda do logike, možete izraditi potpuno interaktivne aplikacije jednostavnim opisom onoga što vam je potrebno. Podržava preko 80 jezika, tako da možete stvarati vlastitim riječima.
Objavite u par klikova, razvijajte se na autopilotu
Pokrenite web stranicu s hostingom, domenom, poslovnom e-poštom i integracijama – sve je uključeno. Nema alata trećih strana, nema kašnjenja.
Izgrađeno na pouzdanoj AI infrastrukturi
Horizons koristi vodeće LLM-ove i alate poput Stripea i Supabasea kako bi brzo isporučio iskustva spremna za produkciju.