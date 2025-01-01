Izradite interaktivne dizajne pomoću AI prototipa

Dizajn, web stranica ili web aplikacija iz snova su vam nadohvat ruke uz Hostinger Horizons.

Izradite interaktivne dizajne pomoću AI prototipa

Kako napraviti prototip web stranice

Uz Horizons, sve što trebate učiniti je opisati svoju ideju, a izrada prototipa pomoću umjetne inteligencije pretvorit će je u stvarnost.
01

Definirajte svoju ideju i ključne značajke

Započnite zamišljanjem svog dizajna ili ideje iz snova i kako želite da izgleda i funkcionira.

02

Opišite svoju viziju

Zatim napišite detaljan opis u Horizonsu kako biste ostvarili svoju ideju, bilo da se radi o dizajnu, web aplikaciji, proizvodu ili web stranici.

03

Stvarajte uz AI izradu prototipa

Sada se događa čarolija! Možete testirati i uređivati svoj AI prototip, dobivati povratne informacije i ponavljati prije nego što ga objavite.

Trebate li ideje za izradu AI prototipa?

Web aplikacija za rezervacije u restoranima

Omogućite kupcima pregledavanje jelovnika, rezerviranje stolova i određivanje prehrambenih preferencija u istoj aplikaciji.
Praćenje prodajnog kanala

Web stranica za članstvo

Poslovna web stranica

Validator poslovnih ideja

Aplikacija za prikupljanje povratnih informacija

Generator faktura

Od ideje do radnog prototipa za nekoliko minuta

Izrada AI prototipa bez prepreka

Pretvorite svoju ideju u funkcionalnu web aplikaciju, bez koda i muke. Horizons izrađuje dizajn, funkcionalnost i sadržaj za vas u nekoliko minuta.

Samo opišite, Horizons se brine za ostalo

Od izgleda do logike, možete izraditi potpuno interaktivne aplikacije jednostavnim opisom onoga što vam je potrebno. Podržava preko 80 jezika, tako da možete stvarati vlastitim riječima.

Objavite u par klikova, razvijajte se na autopilotu

Pokrenite web stranicu s hostingom, domenom, poslovnom e-poštom i integracijama – sve je uključeno. Nema alata trećih strana, nema kašnjenja.

Izgrađeno na pouzdanoj AI infrastrukturi

Horizons koristi vodeće LLM-ove i alate poput Stripea i Supabasea kako bi brzo isporučio iskustva spremna za produkciju.

Spremni ste pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za web stranicu u stvarnost?

Izrada prototipa - FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o našem AI alatu za izradu prototipa.

