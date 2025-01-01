Razvoj MVP-a pojednostavljen uz pomoć umjetne inteligencije

Brzo pretvorite svoju ideju u funkcionalan proizvod. Nije potrebno kodiranje niti programeri.

Nije potrebna kreditna kartica
Kako razviti minimalno održiv proizvod

Naučite ključne korake: definirajte svoju ideju, izgradite svoj MVP pomoću umjetne inteligencije i testirajte sa stvarnim korisnicima prije skaliranja.
01

Definirajte svoju MVP ideju

Odredite problem koji će vaš proizvod riješiti i bitne značajke koje dokazuju vaš koncept.

02

Izgradite svoj MVP bez kodiranja

Koristite Hostinger Horizons kako biste jednostavne AI upute pretvorili u funkcionalni MVP – bez tehničkih vještina ili složenog postavljanja.

03

Testiraj, usavrši i pokreni

Validirajte svoj MVP sa stvarnim korisnicima, napravite poboljšanja i objavite ga jednim klikom uz Horizons.

Trebate MVP ideje?

Započnite svoje putovanje s primjerima spremnim za izradu.
Alat za planiranje studija

Pomozite studentima ili učenicima da organiziraju svoje rasporede, postave ciljeve učenja i prate napredak.
Alat za praćenje inventara

AI chatbot

Alat za određivanje prioriteta zadataka

CRM alat

Alat za praćenje PPC proračuna

Alat za izradu životopisa

Brže izgradite svoj MVP uz Hostinger Horizons

Sveobuhvatni AI MVP alat za izradu

Od dizajna i koda do sadržaja i SEO-a, Horizons se brine za sve. Povežite alate poput Stripea i Supabasea za pokretanje funkcionalnih MVP-ova - kodiranje nije potrebno.

Napravljeno za brzinu, a ne za složenost

Opišite svoju ideju, a umjetna inteligencija će je za nekoliko minuta pretvoriti u funkcionalni MVP. Uz podršku za više od 80 jezika, možete graditi vlastitim riječima.

Brzo pokretanje, brže skaliranje

Pokrenite svoj MVP jednim klikom uz hosting, prilagođenu domenu, poslovnu e-poštu i još mnogo toga – sve uključeno. Nema potrebe za dodacima trećih strana.

Pokreće ga vodeća AI tehnologija

Horizons koristi pouzdane LLM-ove i napredne integracije kako bi pružio čist kod, optimiziran sadržaj i moderan dizajn za vaš MVP.

Spremni pretvoriti svoju jedinstvenu projektnu ideju u stvarnost?

