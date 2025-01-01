Razvoj MVP-a pojednostavljen uz pomoć umjetne inteligencije
Brzo pretvorite svoju ideju u funkcionalan proizvod. Nije potrebno kodiranje niti programeri.
Kako razviti minimalno održiv proizvod
Definirajte svoju MVP ideju
Odredite problem koji će vaš proizvod riješiti i bitne značajke koje dokazuju vaš koncept.
Izgradite svoj MVP bez kodiranja
Koristite Hostinger Horizons kako biste jednostavne AI upute pretvorili u funkcionalni MVP – bez tehničkih vještina ili složenog postavljanja.
Testiraj, usavrši i pokreni
Validirajte svoj MVP sa stvarnim korisnicima, napravite poboljšanja i objavite ga jednim klikom uz Horizons.
Trebate MVP ideje?
Alat za planiranje studija
Alat za praćenje inventara
AI chatbot
Alat za određivanje prioriteta zadataka
CRM alat
Alat za praćenje PPC proračuna
Alat za izradu životopisa
Brže izgradite svoj MVP uz Hostinger Horizons
Sveobuhvatni AI MVP alat za izradu
Od dizajna i koda do sadržaja i SEO-a, Horizons se brine za sve. Povežite alate poput Stripea i Supabasea za pokretanje funkcionalnih MVP-ova - kodiranje nije potrebno.
Napravljeno za brzinu, a ne za složenost
Opišite svoju ideju, a umjetna inteligencija će je za nekoliko minuta pretvoriti u funkcionalni MVP. Uz podršku za više od 80 jezika, možete graditi vlastitim riječima.
Brzo pokretanje, brže skaliranje
Pokrenite svoj MVP jednim klikom uz hosting, prilagođenu domenu, poslovnu e-poštu i još mnogo toga – sve uključeno. Nema potrebe za dodacima trećih strana.
Pokreće ga vodeća AI tehnologija
Horizons koristi pouzdane LLM-ove i napredne integracije kako bi pružio čist kod, optimiziran sadržaj i moderan dizajn za vaš MVP.