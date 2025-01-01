Preuzmite kontrolu uređivanjem koda
Idite dalje od upita. S punim pristupom kodu vašeg projekta, možete ga precizno prilagoditi i nadograditi prema svojim uvjetima – sve unutar Hostinger Horizonsa.
Upit za rezultat, s kodom na zahtjev
Umjetna inteligencija vam daje prednost. Ali kada želite prilagoditi ili otkloniti pogreške, uređivanje koda vam omogućuje da preuzmete kontrolu. Otvorite bilo koju datoteku, napravite precizne promjene i odmah pogledajte rezultate u pregledu.
Bez obzira poboljšavate li izlaz umjetne inteligencije, ubrizgavate prilagođenu logiku ili dijelite komponente radi jasnoće – imate potpunu kontrolu od početka do kraja.
Više snage da to učinite na svoj način
Prilagodite kod kako želite
Ubrizgaj vlastitu logiku
Otklanjanje pogrešaka i testiranje u stvarnom vremenu
Ostanite u toku
Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45 %, a alati poput Hostinger Horizonsa pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazni prag za izradu softvera je drastično niži.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je lako napraviti ono što želite za svoju web stranicu i kupce koristeći Hostingerov HORIZONS AI! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger Horizons! Interakcija s novim ažuriranjem umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavna. Prava promjena, ne samo za mene, već i za mnoge druge koje poznajem.
Pitam se kako je Hostinger uspio napraviti Horizons... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi SVE DOK niste napravili Horizons AI. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je OBJAVLJEN. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom nredbi na Hostinger Horizonsu. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.