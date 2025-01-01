Jednostavno izravno uređivanje teksta

S načinom uređivanja teksta Hostinger Horizonsa, jednostavno možete kliknuti na tekst koji vidite u pregledu i odmah ga prepisati. Nema poticaja, nema naredbi, samo glatko uređivanje na licu mjesta.

Jednostavno mijenjajte i poboljšavajte svoj sadržaj

S Horizonsom možete ažurirati svoj sadržaj izravno u prozoru za pregled. Omogućite način uređivanja, kliknite ono što želite promijeniti i počnite tipkati – tako je jednostavno.

Ažurirajte naslove, odlomke ili tekst gumba i pogledajte kako se vaša uređivanja pojavljuju uživo. Nema dodataka, nema nepotrebnih poruka, nema čekanja.

UREDITE ODMAH

Provedite manje vremena uređivajući, više vremena stvarajući

Napravite precizne promjene na licu mjesta

Jednostavno odaberite element koji želite ažurirati i samo će se taj element promijeniti. Nema više muke s opisivanjem izmjena ili rizika od neočekivanih AI prilagodbi.

Besplatno prilagodite tekst

Dobijte rezultate odmah

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45 %, a alati poput Hostinger Horizonsa pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazni prag za izradu softvera je drastično niži.

@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je lako napraviti ono što želite za svoju web stranicu i kupce koristeći Hostingerov HORIZONS AI! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger Horizons! Interakcija s novim ažuriranjem umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavna. Prava promjena, ne samo za mene, već i za mnoge druge koje poznajem.

@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio napraviti Horizons... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi SVE DOK niste napravili Horizons AI. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je OBJAVLJEN. Vau!

Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

@stevesalihu

Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom nredbi na Hostinger Horizonsu. Stvarno super!

@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Spremni pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za projekt u stvarnost?

Želite li detaljniji pregled?

Istražite sveobuhvatne tutorijale, vodiče s uputama i detaljne upute koje će vas u tren oka odvesti od početnika do profesionalca u području umjetne inteligencije. Nabavite sve što vam je potrebno za izradu svog prvog AI projekta i još mnogo toga.
