Modifiche dirette del testo semplificate

Con la modalità di modifica del testo di Hostinger Horizons, puoi semplicemente cliccare sul testo visualizzato nell'anteprima e riscriverlo all'istante. Nessuna richiesta, nessun comando, solo una modifica fluida e immediata.

Modifica e migliora facilmente i tuoi contenuti

Con Horizons, puoi aggiornare i tuoi contenuti direttamente nella finestra di anteprima. Attiva la modalità di modifica, clicca su quello che desideri modificare e inizia a digitare: è semplicissimo.

Aggiorna titoli, paragrafi o testo dei pulsanti e visualizza le tue modifiche in tempo reale. Nessun add-on, nessun messaggio inutile, nessuna attesa.

MODIFICA SUL POSTO

Dedica meno tempo alla modifica e più tempo alla creazione

Apporta modifiche precise e immediate

Basta selezionare l'elemento che desideri aggiornare e solo quell'elemento verrà modificato. Niente più difficoltà a descrivere le modifiche o a rischiare aggiustamenti imprevisti dell'AI.

Modifica il testo gratuitamente

Ottieni risultati immediati

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Il vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger Horizons che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore anziché settimane. La barriera d'ingresso per la creazione di software è notevolmente inferiore.

Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederai a quanto sia facile realizzare ciò che desideri per il tuo sito web e per i tuoi clienti con l'intelligenza artificiale di HORIZONS di Hostinger! È semplicemente incredibile, scoprilo tu stesso!

Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: devi solo spiegarla e funzionerà.

techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger Horizons! Il nuovo aggiornamento dell'AI è stato davvero divertente da usare. È stato un punto di svolta non solo per me, ma anche per molte altre persone.

RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia realizzato Horizons... È incredibile la velocità con cui consente a chiunque di implementare front-end e back-end.

Zera
@TheZoyaThinking

Non saprei dirvi da quanto tempo questo progetto era nella mia lista dei progetti futuri, FINCHÉ non avete creato Horizons AI. Non so nulla di programmazione di app web, proprio zero. E ora, eccolo lì: il mio progetto da sogno per aiutare i colleghi è LIVE. Evviva!

Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
@stevesalihu

Ora puoi creare app web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger Horizons. Davvero fantastico!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

Pronto a trasformare la tua idea di progetto unico in realtà?

