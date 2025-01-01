Black Friday: ottieni mesi extra gratis

Template remixabili

Scegli un template per iniziare e personalizzalo chattando con l'AI o apportando modifiche visive.
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Non trovi il template che ti serve? Descrivilo e l'AI lo creerà per te.

Aspetti chiave da ricordare quando si costruisce un progetto AI

L'AI non è più solo per esperti. Che tu sia un principiante o pronto ad approfondire, questi aspetti chiave dello sviluppo basato sull'AI ti guideranno dall'idea al progetto concreto. Con Hostinger Horizons, tutto è possibile: non serve un team, solo tu.

Definisci l'obiettivo del tuo progetto

Inizia con una visione chiara del problema che vuoi risolvere. Con Hostinger Horizons, trasforma questa visione in azione utilizzando template già pronti che ti guideranno nei tuoi prossimi passi.

Utilizza una piattaforma accessibile senza codice

Dimentica i grattacapi della programmazione. Hostinger Horizons semplifica la realizzazione delle tue idee grazie alla sua intuitiva interfaccia di chat, così puoi concentrarti sulla tua visione, non sulla tecnologia.

Progetta rapidamente interfacce straordinarie

Il tuo progetto deve essere bello tanto quanto funzionale. Con Hostinger Horizons, puoi creare rapidamente interfacce eleganti e professionali senza bisogno di essere un designer.

Aggiungi funzionalità AI: rendi la tua app più intelligente

Hostinger Horizons ti consente di integrare elementi AI come chatbot, riconoscimento delle immagini o raccomandazioni con pochi semplici click, trasformando la tua app in uno strumento online dinamico.

Metti alla prova e perfeziona il tuo progetto in tempo reale

Una volta che la tua app è online, vorrai vederne le prestazioni. Hostinger Horizons semplifica e velocizza i test, assicurandoti che funzioni esattamente come l'avevi immaginata.

Lancia, condividi e inizia a crescere

Quando sei pronto a mostrare il tuo lavoro, Hostinger Horizons ti consente di pubblicare la tua app con un solo click. Nessuna configurazione complessa, nessun problema: solo un lancio senza intoppi.

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Il vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger Horizons che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore anziché settimane. La barriera d'ingresso per la creazione di software è notevolmente inferiore.

Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederai a quanto sia facile realizzare ciò che desideri per il tuo sito web e per i tuoi clienti con l'intelligenza artificiale di HORIZONS di Hostinger! È semplicemente incredibile, scoprilo tu stesso!

Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: devi solo spiegarla e funzionerà.

techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger Horizons! Il nuovo aggiornamento dell'AI è stato davvero divertente da usare. È stato un punto di svolta non solo per me, ma anche per molte altre persone.

RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia realizzato Horizons... È incredibile la velocità con cui consente a chiunque di implementare front-end e back-end.

Zera
@TheZoyaThinking

Non saprei dirvi da quanto tempo questo progetto era nella mia lista dei progetti futuri, FINCHÉ non avete creato Horizons AI. Non so nulla di programmazione di app web, proprio zero. E ora, eccolo lì: il mio progetto da sogno per aiutare i colleghi è LIVE. Evviva!

Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
@stevesalihu

Ora puoi creare app web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger Horizons. Davvero fantastico!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni che riceviamo sui siti web AI, dai primi passi alla monetizzazione e oltre.

