Avvia il tuo negozio online in modo semplice
Crea il tuo negozio semplicemente chattando con l'AI e gestisci facilmente prodotti, ordini, pagamenti e altro ancora con l'integrazione del negozio online integrata.
Gestione del negozio senza difficoltà
Ampia gamma di tipologie di prodotti
Inizia facilmente a vendere prodotti fisici e digitali, buoni regalo e ad accettare donazioni.
Crea rapidamente prodotti utilizzando l'AI
Basta caricare le immagini dei tuoi prodotti e l'AI creerà automaticamente le descrizioni per te. Puoi sempre modificarle a tuo piacimento.
Oltre 100 opzioni di pagamento sicure
L'integrazione supporta oltre 100 metodi di pagamento sicuri. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal paese del tuo negozio, dalla valuta e dalla sede dei tuoi clienti.
Configura spedizione, tasse e sconti
Massimizza il potenziale di guadagno del tuo negozio impostando tariffe di spedizione, regole fiscali e sconti personalizzati con pochi click.
Tieni traccia dell'inventario e gestisci gli ordini
Rimani informato grazie al monitoraggio dell'inventario in tempo reale e alla gestione chiara degli ordini, dall'acquisto alla consegna.