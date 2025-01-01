Start din webshop på den nemme måde

Opret din butik blot ved at chatte med AI, og administrer nemt produkter, ordrer, betalinger og meget mere med en indbygget webshopintegration.

Gå fra idé til webshop på få minutter

Hostinger Horizons leveres med en fuldt integreret webshop, som du kan forbinde med et enkelt klik.

Håndter nemt produkter, ordrer, betalinger, forsendelse og andre funktioner uden at bruge tredjepartsværktøjer.

Ubesværet butiksadministration

Få alt, hvad du behøver for at sælge fysiske og digitale produkter, gavekort og tage imod donationer.

Bredt udvalg af produkttyper

Kom nemt i gang med at sælge fysiske og digitale produkter, gavekort og tage imod donationer.

Skab hurtigt produkter ved hjælp af AI

Bare upload billeder af dine produkter, så opretter AI automatisk produktbeskrivelser for dig. Du kan altid redigere dem, som du vil.

100+ sikre betalingsmetoder

Integrationen understøtter mere end 100 sikre betalingsmetoder. Tilgængeligheden af betalingsmetoder afhænger af din butiks land, valuta og hvor dine kunder befinder sig.

Konfigurer forsendelse, skatter og rabatter

Maksimer din butiks indtjeningspotentiale ved at opsætte forsendelsespriser, skatteregler og tilpassede rabatter med blot nogle få klik.

Hold styr på lageret og håndter ordrer

Hold øje med det hele med lagersporing i realtid og klar administration af ordre - fra køb til levering.

Fra koncept til betaling på få minutter

Se, hvordan du opretter, tilpasser og lancerer din butik på få minutter - fra AI-skabte produkter til opsætning af betalinger.

Er du klar til at lancere din webshop?

