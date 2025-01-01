Start din webshop på den nemme måde
Opret din butik blot ved at chatte med AI, og administrer nemt produkter, ordrer, betalinger og meget mere med en indbygget webshopintegration.
Ubesværet butiksadministration
Bredt udvalg af produkttyper
Kom nemt i gang med at sælge fysiske og digitale produkter, gavekort og tage imod donationer.
Skab hurtigt produkter ved hjælp af AI
Bare upload billeder af dine produkter, så opretter AI automatisk produktbeskrivelser for dig. Du kan altid redigere dem, som du vil.
100+ sikre betalingsmetoder
Integrationen understøtter mere end 100 sikre betalingsmetoder. Tilgængeligheden af betalingsmetoder afhænger af din butiks land, valuta og hvor dine kunder befinder sig.
Konfigurer forsendelse, skatter og rabatter
Maksimer din butiks indtjeningspotentiale ved at opsætte forsendelsespriser, skatteregler og tilpassede rabatter med blot nogle få klik.
Hold styr på lageret og håndter ordrer
Hold øje med det hele med lagersporing i realtid og klar administration af ordre - fra køb til levering.