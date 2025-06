Generative eksempler på AI-prompter hjælper dig med at se, hvad der virker. De viser, hvordan du tilføjer klarhed, kontekst og detaljer, så AI'en ved præcis, hvad du har brug for. Ved at lære af disse eksempler kan du lave bedre prompter, der producerer mere relevante, kreative og polerede output - uanset om du lancerer et websted, bygger værktøjer eller automatiserer små opgaver. Gode eksempler hjælper dig også med at eksperimentere med selvtillid, fordi du har et klart udgangspunkt at arbejde ud fra.