Direkte tekstredigering gjort nemt

Med Hostinger Horizons’ tekstredigeringstilstand kan du blot klikke på den tekst, du ser i forhåndsvisningen, og omskrive den med det samme. Ingen prompts, ingen kommandoer, bare jævn redigering på stedet.

Intet kreditkort kræves.

Ændr og forbedr nemt dit indhold

With Horizons, you can update your content directly in the preview window. Enable editing mode, click what you want to change, and start typing – it’s that simple.

Update headlines, paragraphs, or button text and see your edits appear live. No add-ons, no wasted messages, no waiting.

Ændr og forbedr nemt dit indhold
REDIGERING PÅ STEDET

Brug mindre tid på redigering, mere tid på at skabe

Foretag præcise ændringer på stedet

Du skal blot vælge det element, du vil opdatere, og kun det element vil ændre sig. Du behøver ikke længere besvære dig med at beskrive redigeringer eller risikere uventede AI-justeringer.

Juster tekst gratis

Få resultater med det samme

Hvad brugerne siger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerer udviklingen med 45 %, hvor værktøjer som Hostinger Horizons forvandler naturligt sprog til fungerende prototyper på timer i stedet for uger. Adgangsbarrieren til at bygge software er dramatisk lavere.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at bygge det, du ønsker til din hjemmeside og dine kunder, ved hjælp af Hostingers HORIZONS AI! Helt fantastisk - se selv!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker den måde, tingene udvikler sig på med @Hostinger Horizons! Den nye AI-opdatering har været virkelig sjov at interagere med. Den har ændret alt, ikke kun for mig, men jeg kender også mange andre.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger fik Horizons til at fungere... Det er vildt, hvor hurtigt det lader alle implementere både front- og backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Jeg kan ikke fortælle jer, hvor længe dette projekt har ventet på min engang-liste, INDTIL I lavede Horizons AI. Jeg ved ingenting om kodning af webapps. 0, og der er det. Mit drømmeprojekt, hvor jeg skal hjælpe andre, er LIVE. Hold da op!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog på min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig fede ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Klar til at gøre din unikke projektidé til virkelighed?

Intet kreditkort kræves.

Vil du dykke dybere?

Udforsk omfattende vejledninger, vejledninger og trinvise instruktioner, der på ingen tid tager dig fra begynder til AI-pro. Få alt, hvad du behøver for at bygge dit første AI-projekt og meget mere.
Vejledning til introduktion

Vejledning til introduktion

Vejledning
Video
Forbedr dine prompts

Forbedr dine prompts

Vejledning
Video
Almindelige fejl at undgå

Almindelige fejl at undgå

Vejledning
Video