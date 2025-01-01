Direkte tekstredigering gjort nemt
Med Hostinger Horizons’ tekstredigeringstilstand kan du blot klikke på den tekst, du ser i forhåndsvisningen, og omskrive den med det samme. Ingen prompts, ingen kommandoer, bare jævn redigering på stedet.
Ændr og forbedr nemt dit indhold
With Horizons, you can update your content directly in the preview window. Enable editing mode, click what you want to change, and start typing – it’s that simple.
Update headlines, paragraphs, or button text and see your edits appear live. No add-ons, no wasted messages, no waiting.
Brug mindre tid på redigering, mere tid på at skabe
Foretag præcise ændringer på stedet
Juster tekst gratis
Få resultater med det samme
Hvad brugerne siger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerer udviklingen med 45 %, hvor værktøjer som Hostinger Horizons forvandler naturligt sprog til fungerende prototyper på timer i stedet for uger. Adgangsbarrieren til at bygge software er dramatisk lavere.
Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎
Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.
Du vil ikke tro, hvor nemt det er at bygge det, du ønsker til din hjemmeside og dine kunder, ved hjælp af Hostingers HORIZONS AI! Helt fantastisk - se selv!
Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.
Elsker den måde, tingene udvikler sig på med @Hostinger Horizons! Den nye AI-opdatering har været virkelig sjov at interagere med. Den har ændret alt, ikke kun for mig, men jeg kender også mange andre.
Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger fik Horizons til at fungere... Det er vildt, hvor hurtigt det lader alle implementere både front- og backend.
Jeg kan ikke fortælle jer, hvor længe dette projekt har ventet på min engang-liste, INDTIL I lavede Horizons AI. Jeg ved ingenting om kodning af webapps. 0, og der er det. Mit drømmeprojekt, hvor jeg skal hjælpe andre, er LIVE. Hold da op!
Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog på min webapp – jeg tænkte: "Wow!"
Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig fede ting!
Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.