Rechtstreeks tekstbewerkingen eenvoudig gemaakt

Met de tekstbewerkingsmodus van Hostinger Horizons kun je eenvoudig op de tekst in het voorbeeld klikken en deze direct overschrijven. Geen prompts, geen commands, gewoon probleemloos bewerken op de juiste plek.

Verander en verbeter eenvoudig je content

Als je nog niet bekend bent met AI, biedt deze pagina een aantal beginnersvriendelijke websites, waarmee je aan de slag kunt gaan. Hier zijn een paar projectideeën om je op weg te helpen:

  • AI chatbot: bouw een chatbot die basisvragen op het gebied van klantenservice op je website beantwoordt.
  • Sociale media sentiment checker: maak een tool die controleert of posts op sociale media positief, negatief of neutraal van aard zijn.
  • AI-aangedreven FAQ's bot: ontwikkel een bot die automatisch veelgestelde vragen beantwoordt.
  • Aanbevelingensysteem: maak een basis aanbevelingssysteem voor producten of content.
  • AI-gestuurde evenementplanner: bouw een platform dat gebruikers helpt bij het plannen van evenementen op basis van beschikbaarheid.
RECHTSTREEKS BEWERKEN

Besteed minder tijd aan bewerken, en meer tijd aan creëren

Breng nauwkeurige aanpassingen op de juiste plek aan

Selecteer het element dat je wilt bewerken, en alleen dat element verandert. Geen gedoe meer met het beschrijven van bewerkingen of onverwachte AI-aanpassingen.

Gratis tekst aanpassen

Krijg direct resultaten

Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger Horizons wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Dit project stond al zó lang op mijn lijst van ooit-nog-te-doen, tot Horizons AI kwam. Ik heb echt geen kennis van webapplicaties bouwen — nul! En nu staat mijn droomproject om anderen te helpen gewoon live. Joepie!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger Horizons in te voeren. Echt gaaf!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

Wil je meer weten?

Verken uitgebreide tutorials, praktische handleidingen en stapsgewijze instructies die je in een mum van tijd van beginner tot AI-professional maken. Krijg alles wat je nodig hebt om je eerste AI-project te bouwen, en meer.
Snelstartgids

Snelstartgids

Tutorial
Video
Verbeter je prompts

Verbeter je prompts

Tutorial
Video
Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Tutorial
Video

Wij geven om jouw privacy

