Ja, je kunt API's of diensten van derden integreren met Hostinger Horizons.

De no-codebouwer is ontworpen voor een naadloze integratie met populaire diensten zoals Stripe. Tegelijkertijd opent een eenvoudige API-verbinding tal van mogelijkheden om diensten van derden in jouw project te integreren.

In plaats van alles vanaf nul op te bouwen, kun je gebruikmaken van bestaande diensten voor functies zoals betalingen, communicatie, of gegevensverwerking. Dit bespaart tijd en verhoogt het vertrouwen, terwijl jij je kunt richten op de unieke waarde van je app.