Lanceer jouw droomidee met onze AI-bouwer
Hoe je je idee lanceert met onze AI-bouwer
Definieer je idee en de belangrijkste kenmerken ervan
Bepaal welk type website of web app je wilt bouwen en omschrijf vervolgens de belangrijkste functies – van pagina's en design tot gebruikersaccounts of betaalsystemen.
Beschrijf simpelweg wat je wilt
Sla de complexiteit van coderen over. Met Hostinger Horizons beschrijf je simpelweg je idee en verander je AI-prompts in volledig functionele websites en web apps – zonder code.
Bouw, test en lanceer
Genereer je project, pas het aan en voer tests uit. Zodra het klaar is, publiceer je je website of app online met een enkele klik.
Ontdek wat je kunt creëren met onze AI-bouwer
Lidmaatschap website
Factuur generator
Zakelijke website
Bedrijfsidee validator
Verkoop pipeline tracker
Feedback verzamel app
Web app voor restaurantreserveringen
Bouw sneller en slimmer met de Hostinger Horizons AI-bouwer
Alles-in-één AI web app bouwer
Van code en design tot content en SEO: Horizons regelt het allemaal. Koppel tools als Stripe en Supabase om echte, werkende apps te lanceren – zonder dat je technische vaardigheden nodig hebt.
Ontworpen voor snelheid en gemak
Omschrijf je idee, en AI zet het binnen enkele minuten om in een kant-en-klare app. Met ondersteuning in meer dan 80 talen kun je bouwen in je eigen woorden.
Snel lanceren, sneller groeien
Ga live met één klik: veilige hosting, een eigen domeinnaam, zakelijke e-mail en meer – allemaal inbegrepen. Sla tools van derden over en groei zonder limieten.
Gebouwd met de beste technologie
Horizons gebruikt geavanceerde LLM’s en toonaangevende integraties om te zorgen voor heldere code, verzorgde content en een strak design voor je meest ambitieuze web app ideeën.