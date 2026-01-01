Ja, je kunt je project blijven bewerken nadat AI het heeft gegenereerd. Als je alleen tekst en code wilt bewerken, heb je geen berichten credits nodig en kun je dit direct doen.

Je kunt Hostinger Horizons ook gebruiken om wijzigingen aan te brengen en gloednieuwe versies van je app of site te genereren, zolang je maar genoeg berichten credits hebt. Beschrijf simpelweg welke wijzigingen je wilt doorvoeren in een bericht aan onze AI-bouwer.