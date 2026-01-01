Lanceer jouw droomidee met onze AI-bouwer

Zet je app, bedrijf of tool binnen enkele minuten om in iets tastbaars met Hostinger Horizons’ no-code platform.
Geen creditcard vereist
Hoe je je idee lanceert met onze AI-bouwer

In drie eenvoudige stappen breng je je idee tot leven...
01

Definieer je idee en de belangrijkste kenmerken ervan

Bepaal welk type website of web app je wilt bouwen en omschrijf vervolgens de belangrijkste functies – van pagina's en design tot gebruikersaccounts of betaalsystemen.

02

Beschrijf simpelweg wat je wilt

Sla de complexiteit van coderen over. Met Hostinger Horizons beschrijf je simpelweg je idee en verander je AI-prompts in volledig functionele websites en web apps – zonder code.

03

Bouw, test en lanceer

Genereer je project, pas het aan en voer tests uit. Zodra het klaar is, publiceer je je website of app online met een enkele klik.

Ontdek wat je kunt creëren met onze AI-bouwer

Creëer eenvoudig SaaS-producten – van zakelijke tools tot digitale diensten, allemaal aangestuurd door eenvoudige prompts.
Lidmaatschap website

Creëer een besloten plek voor leden om je doelgroep te betrekken en je community op te bouwen.
Begin met bouwen

Factuur generator

Zakelijke website

Bedrijfsidee validator

Verkoop pipeline tracker

Feedback verzamel app

Web app voor restaurantreserveringen

Bouw sneller en slimmer met de Hostinger Horizons AI-bouwer

Alles-in-één AI web app bouwer

Van code en design tot content en SEO: Horizons regelt het allemaal. Koppel tools als Stripe en Supabase om echte, werkende apps te lanceren – zonder dat je technische vaardigheden nodig hebt.

Ontworpen voor snelheid en gemak

Omschrijf je idee, en AI zet het binnen enkele minuten om in een kant-en-klare app. Met ondersteuning in meer dan 80 talen kun je bouwen in je eigen woorden.

Snel lanceren, sneller groeien

Ga live met één klik: veilige hosting, een eigen domeinnaam, zakelijke e-mail en meer – allemaal inbegrepen. Sla tools van derden over en groei zonder limieten.

Gebouwd met de beste technologie

Horizons gebruikt geavanceerde LLM’s en toonaangevende integraties om te zorgen voor heldere code, verzorgde content en een strak design voor je meest ambitieuze web app ideeën.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

AI-bouwer FAQ's

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over onze AI-bouwer.

Wat is een AI-bouwer?

Heb ik technische vaardigheden nodig om een AI-bouwer te gebruiken?

Wat kan ik maken met de Hostinger Horizons AI-bouwer?

Hoe gaat de AI-bouwer om met SEO (zoekmachineoptimalisatie)?

Kan ik een project personaliseren nadat AI het heeft aangemaakt?

Kan ik geld verdienen met een project dat is gemaakt met een AI-bouwer?

Kan ik een project testen dat is gemaakt met Hostinger Horizons?

Kan ik het project delen dat ik met de Hostinger Horizons AI-bouwer heb gemaakt?

Zijn hosting en een domeinnaam inbegrepen bij de AI-bouwer?

Wij geven om jouw privacy

