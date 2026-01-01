Veröffentlichen Sie Ihre Traumidee mit unserem KI-Baukasten

Verwirklichen Sie Ihre App-, Business- oder Tool-Idee in Minuten – mit der No-Code Plattform Hostinger Horizons.
Keine Kreditkarte erforderlich
Veröffentlichen Sie Ihre Traumidee mit unserem KI-Baukasten

So veröffentlichen Sie Ihre Idee mit unserem KI-Baukasten

In nur drei einfachen Schritten wird Ihre Idee Wirklichkeit…
01

Idee und Kernfunktionen definieren

Wählen Sie Ihren Website- oder Web-App-Typ und definieren Sie die wichtigsten Funktionen – von Seiten und Design bis hin zu Benutzerkonten oder Zahlungssystemen.

02

Gewünschtes Ergebnis beschreiben

Keine Programmierung: Mit Hostinger Horizons beschreiben Sie einfach Ihre Idee und verwandeln KI-Prompts in voll funktionsfähige Websites und Web-Apps – ganz ohne Code.

03

Erstellen, testen und veröffentlichen

Erstellen Sie Ihr Projekt, passen Sie es individuell an und testen Sie es. Wenn alles bereit ist, können Sie Ihre Website oder Web-App mit nur einem Klick veröffentlichen.

Das können Sie mit unserem KI-Baukasten erstellen

Unkompliziert SaaS-Produkte erstellen – von Business-Tools bis hin zu digitalen Diensten, einfach mit simplen Eingabeaufforderungen.
Das können Sie mit unserem KI-Baukasten erstellen

Mitglieder-Website

Schaffen Sie einen Bereich nur für Mitglieder, um Ihr Publikum einzubinden und Ihre Community zu vergrößern.
Jetzt starten

Rechnungsgenerator

Unternehmenswebsite

Geschäftsideen-Prüfer

Vertriebspipeline-Tracker

Feedback-App

Web-App für Restaurantreservierungen

Mit Hostinger Horizons KI-Baukasten schneller und smarter erstellen

All-in-One KI Web-App-Baukasten

Von Code und Design bis zu Inhalten und SEO – Horizons übernimmt es. Verbinden Sie Tools wie Stripe und Supabase, um echte, funktionierende Apps ohne Kenntnisse zu veröffentlichen.

Gebaut für mühelose Effizienz

Beschreiben Sie Ihre Idee und KI verwandelt sie in eine veröffentlichbare App – in Minuten. Wird in über 80 Sprachen unterstützt, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können.

Schnell veröffentlichen, schneller skalieren

Mit einem Klick live gehen: sicheres Hosting, eigener Domainname, Business E-Mail und mehr – alles inklusive. Keine Drittanbieter-Tools nötig, stattdessen grenzenloses Wachstum.

Angetrieben von Spitzentechnologie

Horizons nutzt fortschrittliche LLMs und führende Integrationen, um sauberen Code, hochwertige Inhalte und elegantes Design für Ihre ambitioniertesten Web-App-Ideen zu liefern.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

Keine Kreditkarte erforderlich

KI-Baukasten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserem KI-Baukasten.

Was ist ein KI-Baukasten?

Brauche ich technische Kenntnisse, um den KI-Baukasten zu verwenden?

Was kann ich mit dem Hostinger Horizons KI-Baukasten erstellen?

Wie bezieht der KI-Baukasten SEO (Suchmaschinenoptimierung) ein?

Kann ich ein Projekt anpassen, nachdem die KI es generiert hat?

Kann ich ein mit dem KI-Baukasten erstelltes Projekt monetarisieren?

Kann ich ein mit Hostinger Horizons erstelltes Projekt testen?

Kann ich das mit dem Hostinger Horizons KI-Baukasten erstellte Projekt teilen?

Enthält der KI-Baukasten Hosting und einen Domainnamen?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.