Veröffentlichen Sie Ihre Traumidee mit unserem KI-Baukasten
So veröffentlichen Sie Ihre Idee mit unserem KI-Baukasten
Idee und Kernfunktionen definieren
Wählen Sie Ihren Website- oder Web-App-Typ und definieren Sie die wichtigsten Funktionen – von Seiten und Design bis hin zu Benutzerkonten oder Zahlungssystemen.
Gewünschtes Ergebnis beschreiben
Keine Programmierung: Mit Hostinger Horizons beschreiben Sie einfach Ihre Idee und verwandeln KI-Prompts in voll funktionsfähige Websites und Web-Apps – ganz ohne Code.
Erstellen, testen und veröffentlichen
Erstellen Sie Ihr Projekt, passen Sie es individuell an und testen Sie es. Wenn alles bereit ist, können Sie Ihre Website oder Web-App mit nur einem Klick veröffentlichen.
Das können Sie mit unserem KI-Baukasten erstellen
Mitglieder-Website
Rechnungsgenerator
Unternehmenswebsite
Geschäftsideen-Prüfer
Vertriebspipeline-Tracker
Feedback-App
Web-App für Restaurantreservierungen
Mit Hostinger Horizons KI-Baukasten schneller und smarter erstellen
All-in-One KI Web-App-Baukasten
Von Code und Design bis zu Inhalten und SEO – Horizons übernimmt es. Verbinden Sie Tools wie Stripe und Supabase, um echte, funktionierende Apps ohne Kenntnisse zu veröffentlichen.
Gebaut für mühelose Effizienz
Beschreiben Sie Ihre Idee und KI verwandelt sie in eine veröffentlichbare App – in Minuten. Wird in über 80 Sprachen unterstützt, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können.
Schnell veröffentlichen, schneller skalieren
Mit einem Klick live gehen: sicheres Hosting, eigener Domainname, Business E-Mail und mehr – alles inklusive. Keine Drittanbieter-Tools nötig, stattdessen grenzenloses Wachstum.
Angetrieben von Spitzentechnologie
Horizons nutzt fortschrittliche LLMs und führende Integrationen, um sauberen Code, hochwertige Inhalte und elegantes Design für Ihre ambitioniertesten Web-App-Ideen zu liefern.