KI für Kleinunternehmen: Transformieren Sie Ihre Arbeitsweise und Ihr Wachstum

Kleinunternehmen können KI nutzen, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken und neue Möglichkeiten zu erschließen. Mit Hostinger Horizons, einer No-Code Plattform, erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben – von Websites bis hin zu interaktiven Tools. All das ohne technische Vorkenntnisse.

Wie KI Kleinunternehmen bei der Erstellung und Skalierung unterstützt

  • Erstellen Sie interne Tools, ohne auf Entwickler angewiesen zu sein
  • Veröffentlichen Sie schnelle MVPs, um neue Ideen oder Produkte zu testen
  • Ersetzen Sie teure Drittanbieter-Tools durch maßgeschneiderte, skalierbare Lösungen
  • Optimieren Sie Abläufe, indem Sie wiederkehrende Aufgaben und Arbeitsabläufe automatisieren
  • Entlasten Sie Ihr Team, damit es sich ganz auf Strategie, Innovation und Kundenbeziehungen konzentrieren kann
Gebrauchsfertige KI-Eingabeaufforderungen zur Steigerung Ihres Wachstums

Unsere Bibliothek mit KI-Eingabeaufforderungen für Kleinunternehmen unterstützt Sie beim schnellen und sicheren Einsatz der KI. Mit Hostinger Horizons erwecken Sie diese Eingabeaufforderungen zum Leben – klicken Sie einfach auf „Jetzt erstellen“ und veröffentlichen Sie Ihr nächstes Tool oder Projekt.
Unternehmenswebsite

Erstellen Sie eine schnelle, responsive Website für Ihre Marke und steigern Sie Ihre Konversionsrate.
Geschäftsideen-Prüfer

Web-App für Restaurantreservierungen

Vertriebspipeline-Tracker

Feedback-App

Rechnungsgenerator

Mitglieder-Website

Mit Hostinger Horizons schneller erstellen, veröffentlichen und skalieren

Hostinger Horizons bietet Ihnen eine codefreie All-in-One-Plattform, mit der Sie Ihre Geschäftsideen schnell, einfach und ohne technische Vorkenntnisse in Live-Tools und -Lösungen umsetzen können.

Gebaut für alle, die es eilig haben

Beschreiben Sie Ihre Idee und Horizons verwandelt sie in ein funktionierendes Tool – schnell, nahtlos und sofort veröffentlichbar. Es funktioniert in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können.

Ihr All-in-One KI-Partner

Horizons vereint das Fachwissen eines Designers, Entwicklers und Texters in einer einzigen Plattform, damit Sie schneller erstellen und veröffentlichen können.

Skalierbare Sofortlösungen

Hostinger kümmert sich um alles Technische, Sie lehnen sich zurück. Dank der einfachen Einrichtung können Sie Ihre Ideen schnell online umsetzen und sich auf Ihr Geschäft konzentrieren.

Experten-Support, wann immer Sie ihn brauchen

Sie erstellen niemals allein. Unser freundliches Kundenerfolgs-Team hilft Ihnen rund um die Uhr mit mehrsprachigem Support bei jeglichen Problemen.

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

