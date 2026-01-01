Volle Kontrolle mit Codebearbeitung

Über Eingabeaufforderungen hinaus: Mit vollem Zugriff auf Ihren Projektcode optimieren und erweitern Sie nach Ihren Wünschen – alles innerhalb Hostinger Horizons.

Mit Eingabeaufforderung starten, danach Code bearbeiten

KI verschafft Ihnen einen Vorsprung. Und wenn Sie Anpassungen vornehmen oder Fehler beheben möchten, erhalten Sie mit der Code-Bearbeitung die volle Kontrolle. Öffnen Sie eine beliebige Datei, nehmen Sie präzise Änderungen vor und sehen Sie die Ergebnisse sofort in der Vorschau.

Ob Sie das KI-Ergebnis verfeinern, benutzerdefinierte Logik einfügen oder Komponenten zur besseren Übersicht aufteilen – Sie haben von Anfang bis Ende die volle Kontrolle.

PRAKTISCHE BEARBEITUNG

Mehr Kontrolle, mehr Flexibilität

Code nach Belieben anpassen

Sie haben im KI-Ergebnis einen Fehler entdeckt? Optimieren Sie den Code direkt und erhalten Sie genau das, was Sie brauchen – effizienter als mit einer Eingabeaufforderung.

Eigene Logik einfügen

In Echtzeit debuggen und testen

An einem Ort bearbeiten

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.

Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

