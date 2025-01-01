يمنحك AI ميزة الانطلاق. ولكن عندما ترغب في التخصيص أو تصحيح الأخطاء، سيتيح لك تحرير الكود التحكم الكامل. افتح أي ملف، وأجرِ تعديلات دقيقة، وشاهد النتائج فورًا في المعاينة.

سواء كنت تُحسّن مخرجات AI، أو تُضيف منطقًا مخصصًا، أو تُقسّم المكونات لمزيد من الوضوح، فأنت تملك التحكم الكامل من البداية إلى النهاية.