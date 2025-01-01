جميع الميزات اللازمة لتحفيز فكرتك القادمة

اكتشف ما يقدمه Hostinger Horizons. ميزات قوية تساعدك على إنشاء المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب وتشغيلها بشكل أسرع وأسهل ودون أكواد.

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

تم تصميمه للقيام بالمزيد، منذ البداية

منصة دون كود
منصة دون كود

أطلق مشروعك دون كتابة أي سطر برمجي. ما عليك سوى شرح ما تريده، وسيتولى AI الباقي، من التصميم إلى الميزات.

التكاملات
التكاملات

وسّع إمكانيات موقعك الإلكتروني أو تطبيقك. أضف المدفوعات وحسابات المستخدمين والتحليلات والمزيد.

إطلاق بنقرة واحدة
إطلاق بنقرة واحدة

انطلق فورًا. اختبر موقعك أو تطبيقك الإلكتروني، وعدّله، وانشره في دقائق.

أحدث النماذج اللغوية الكبيرة
أحدث النماذج اللغوية الكبيرة

مدعوم بأحدث النماذج اللغوية الكبيرة لضمان السرعة والإبداع.

وضع تحرير النص
وضع تحرير النص

تخصيص مكونات النص بصريًا في الوقت الفعلي.

التصميم من صورة
التصميم من صورة

حمّل صورة، واحصل على تصميم. يمكنك تحويل المراجع البصرية إلى صفحات ويب كاملة.

تحسين SEO المدمج
تحسين SEO المدمج

مع كل مشروع تُنشئه، تضمن لك Hostinger Horizons ظهورًا سهلاً على بحث جوجل وChatGPT وغيره من المنصات.

تحرير الكود
تحرير الكود

بفضل إمكانية الوصول الكامل إلى كود مشروعك، يمكنك إصلاحه وضبطه والبناء عليه وفقًا لشروطك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

شريكك في مجال AI الذي يغطي كل شيء

يغطي Hostinger Horizons جميع جوانب مشروعك الإبداعي، من بناء مشروعك إلى إدارته ونشره وتوسيع نطاقه. استكشف جميع الميزات حسب الفئة.

النشر والتحديث

ابدأ البث المباشر بنقرة واحدة. حدّث في أي وقت دون الحاجة للإعداد أو إعادة النشر.

إصلاح الأخطاء تلقائيًا

إذا حدث أي خلل، يساعدك Horizons في اكتشاف المشكلات وإصلاحها تلقائيًا.

استعادة الإصدار

ارجع إلى أي إصدار سابق بنقرة واحدة. لا حاجة لأدوات التحكم في الإصدارات.

جاهز لتقنيات SEO

تساعد أفضل ممارسات SEO المضمنة على تصنيف مواقعك دون الحاجة إلى إضافات أو إعدادات إضافي.

دردشة AI

صف التغييرات أو اطلب ميزات جديدة بأسلوبك الخاص. سيعمل AI على تحديث مشروعك فورًا. ولن يتطلب الأمر أي جهد للتعلّم.

احصل على تجربة Hostinger Horizons الكاملة

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

29% خصم
Explorer
E£  479.00
E£  339.00 /الشهر
30 رصيد AI/الشهر
احصل على 12 شهرًا مقابل E£4,068.00 (السعر العادي E£5,748.00). يتم التجديد بسعر E£339.00/الشهر.
لا يوجد دومين مجاني
صندوق بريد مجاني واحد لكل موقع لمدة عام واحد

ميزات Explorer:

أنشئ 1 موقع
أضف حسابات المستخدمين وتسجيلات الدخول وتخزين البيانات
تاريخ إصدار المشروع
مشاريع مُحسّنة لتقنيات SEO
تم العثور عليه بواسطة أدوات AI
تعليمات بالنصوص
الدعم الأساسي
الأكثر شهرة
30% خصم
Starter
E£  949.00
E£  669.00 /الشهر
70 رصيد AI/الشهر
احصل على 12 شهرًا مقابل E£8,028.00 (السعر العادي E£11,388.00). يتم التجديد بسعر E£669.00/الشهر.
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
صندوقان بريد مجانيان لكل موقع لمدة عام واحد

كل شيء في Explorer، بالإضافة إلى:

أنشئ إلى غاية 25 مشروعًا
دعم عملاء 24/7
بيع الاشتراكات
بيع المنتجات المادية والرقمية
تتبع زوار المشروع باستخدام التحليلات
تعليمات بالصور والصوت
وضع الدردشة المجاني للمساعدة والتوجيه
قم بتحرير النصوص والصور دون تعليمات الـAI
قم بشحن رصيد AI في أي وقت
التعاون في المشاريع
29% خصم
Hobbyist
E£  2,659.00
E£  1,899.00 /الشهر
200 رصيد AI/الشهر
احصل على 12 شهرًا مقابل E£22,788.00 (السعر العادي E£31,908.00). يتم التجديد بسعر E£1,899.00/الشهر.
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة عام واحد

كل شيء في Starter، بالإضافة إلى:

أنشئ إلى غاية 50 مشروعًا
محرر الشفرة
مشاريع مكررة لاستخدامها كقوالب
20% خصم
Hustler
E£  4,749.00
E£  3,799.00 /الشهر
400 رصيد AI/الشهر
احصل على 12 شهرًا مقابل E£45,588.00 (السعر العادي E£56,988.00). يتم التجديد بسعر E£3,799.00/الشهر.
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة عام واحد

كل شيء في Hobbyist، بالإضافة إلى:

احصل على وصول مبكر إلى الميزات الجديدة
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! إنه مذهل - شاهد بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث AI الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

مصادر مفيدة لمساعدتك على البدء

دروس تعليمية

دليل تفصيلي لكيفية البناء باستخدام Hostinger Horizons.

قاعدة المعرفة

إجابات على جميع أسئلتك التقنية والإبداعية.

مقاطع فيديو

الإرشادات البصرية والإلهام.

مجتمع

تواصل مع الآخرين، وشارك معهم أفكارك، وانم معهم.

