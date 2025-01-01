All the features to fuel your next idea
Explore what Hostinger Horizons has to offer — powerful features that help you build and launch websites and web apps faster, easier, and without code.
Built to do more, right from the start
Launch your project without writing a single line of code. Just explain what you want, and the AI handles the rest — from design to features.
Expand what your website or app can do. Add payments, user accounts, analytics, and more.
Go live instantly. Test, tweak, and publish your website or web app in minutes.
Працює на найсучасніших моделях великих мов програмування для забезпечення швидкості та креативності.
Візуально налаштовуйте текстові компоненти в режимі реального часу.
Завантажте зображення, отримайте дизайн. Ви можете перетворити візуальні посилання на повноцінні веб-сторінки.
Ваш партнер зі штучним інтелектом, який враховує все
Hostinger Horizons охоплює весь ваш творчий процес — від створення до управління, публікації та масштабування вашого проєкту. Перегляньте всі функції за категоріями.
Публікація та оновлення
Публікуйте одним кліком. Вносьте оновлення будь-коли — налаштування чи повторне розгортання не потрібні.
Автоматичне виправлення помилок
Якщо щось ламається, Horizons допомагає автоматично виявляти та виправляти проблеми.
Відновлення версії
Відкотіться до будь-якої попередньої версії одним клацанням миші. Інструменти контролю версій не потрібні.
SEO-підготовлений
Вбудовані найкращі практики SEO допомагають вашим проектам ранжуватися без потреби в плагінах чи додатковому налаштуванні.
Штучний чат
Опишіть зміни або запросіть нові функції своїми словами. Штучний інтелект миттєво оновлює ваш проєкт. Немає потреби в навчанні.
Ціноутворення
Переросли безкоштовну пробну версію? Існує план Hostinger Horizons, який задовольнить ваші потреби. Оновіть його будь-коли.
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що користувачі кажуть про Hostinger Horizons
Кодування за допомогою Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger Horizons, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент для створення додатків на базі штучного інтелекту від @Hostinger Horizons і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger Horizons може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger Horizons — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї, перш ніж повністю вдаватися до роботи.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, використовуючи HORIZONS AI від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger Horizons – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються події з @Hostinger Horizons! Було дуже весело взаємодіяти з новим оновленням штучного інтелекту. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger вдалося реалізувати Horizons... Неймовірно швидко, як це дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит на Hostinger Horizons. Дійсно круті речі!
Я спробував Hostinger Horizons, і це революційний варіант! Цей конструктор додатків на базі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Це як мати веб-розробника/розробника програмного забезпечення вищого рівня, готового створити все, що ви тільки можете уявити.
Ви можете створювати досить непогані речі за допомогою Hostinger Horizons. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.