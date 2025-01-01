All the features to fuel your next idea

Explore what Hostinger Horizons has to offer — powerful features that help you build and launch websites and web apps faster, easier, and without code.

Start building today

No credit card required.

Built to do more, right from the start

No code platform
No code platform

Launch your project without writing a single line of code. Just explain what you want, and the AI handles the rest — from design to features.

Integrations
Integrations

Expand what your website or app can do. Add payments, user accounts, analytics, and more.

Launch with one click
Launch with one click

Go live instantly. Test, tweak, and publish your website or web app in minutes.

Latest LLMs
Latest LLMs

Працює на найсучасніших моделях великих мов програмування для забезпечення швидкості та креативності.

Режим редагування тексту
Режим редагування тексту

Візуально налаштовуйте текстові компоненти в режимі реального часу.

Дизайн із зображення
Дизайн із зображення

Завантажте зображення, отримайте дизайн. Ви можете перетворити візуальні посилання на повноцінні веб-сторінки.

Готові втілити свою унікальну ідею проєкту в реальність?

Почніть будівництво сьогодні

Кредитна картка не потрібна.

Ваш партнер зі штучним інтелектом, який враховує все

Hostinger Horizons охоплює весь ваш творчий процес — від створення до управління, публікації та масштабування вашого проєкту. Перегляньте всі функції за категоріями.

Публікація та оновлення

Публікуйте одним кліком. Вносьте оновлення будь-коли — налаштування чи повторне розгортання не потрібні.

Автоматичне виправлення помилок

Якщо щось ламається, Horizons допомагає автоматично виявляти та виправляти проблеми.

Відновлення версії

Відкотіться до будь-якої попередньої версії одним клацанням миші. Інструменти контролю версій не потрібні.

SEO-підготовлений

Вбудовані найкращі практики SEO допомагають вашим проектам ранжуватися без потреби в плагінах чи додатковому налаштуванні.

Штучний чат

Опишіть зміни або запросіть нові функції своїми словами. Штучний інтелект миттєво оновлює ваш проєкт. Немає потреби в навчанні.

Ціноутворення

Переросли безкоштовну пробну версію? Існує план Hostinger Horizons, який задовольнить ваші потреби. Оновіть його будь-коли.

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Без обмежень на щоденні повідомлення
50 проєктів
Прийом платежів
Text editing mode
Автоматичне виправлення помилок
Хостинг
1 РІК БЕЗПЛАТНО
Безплатний домен
Поштових скриньок: 5. Безплатно на 1 рік
Щоденні бекапи (вартістю 1.068,00 ₴)
Підтримка онлайн
Посилений захист від DDoS
Сканер шкідливих програм
Брандмауер вебдодатків
Гарантія повернення грошей 30 днів
Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків.

Що користувачі кажуть про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування за допомогою Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger Horizons, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент для створення додатків на базі штучного інтелекту від @Hostinger Horizons і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger Horizons — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї, перш ніж повністю вдаватися до роботи.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, використовуючи HORIZONS AI від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger Horizons – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються події з @Hostinger Horizons! Було дуже весело взаємодіяти з новим оновленням штучного інтелекту. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger вдалося реалізувати Horizons... Неймовірно швидко, як це дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger Horizons справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит на Hostinger Horizons. Дійсно круті речі!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger Horizons, і це революційний варіант! Цей конструктор додатків на базі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Це як мати веб-розробника/розробника програмного забезпечення вищого рівня, готового створити все, що ви тільки можете уявити.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить непогані речі за допомогою Hostinger Horizons. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Корисні ресурси для початку

Підручники

Покрокові інструкції зі створення сайту за допомогою Hostinger Horizons.

База знань

Відповіді на всі ваші технічні та творчі запитання.

Відео

Візуальні покрокові інструкції та натхнення.

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