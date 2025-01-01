Перетворіть будь-який дизайн на вебсайт або вебзастосунок

З Hostinger Horizons просто завантажте скріншот, фотографію або ескіз і спостерігайте, як ваш дизайн перетворюється на робочий вебсайт або вебзастосунок.

Почніть безкоштовно

Кредитна картка не потрібна.

Дивитися ціни

Втілюйте своє бачення в онлайн-форматі, кодування не потрібне

Saw a website or web app you love? Or maybe you’ve sketched your own layout? Upload any visual media to Horizons, and the AI will turn it into a working website or web app in a matter of seconds.

Once built, you can easily update text, colors, and features using simple commands – no technical skills required.

Почніть безкоштовно
Втілюйте своє бачення в онлайн-форматі, кодування не потрібне
ЗАВАНТАЖТЕ СВОЄ БАЧЕННЯ

Дозвольте штучному інтелекту впоратися з важкою роботою над вашими дизайнами

Відкрийте натхнення з будь-якого місця

Бачили вебсайт, який вам подобається? Зробіть скріншот. Маєте начерк ідеї на папері? Зробіть фотографію. Horizons працює з усіма видами візуального введення.

Відмовтеся від ручної роботи

Від ідеї до онлайн-ресурсу за лічені хвилини

Вільно налаштовуйте та редагуйте

Що користувачі кажуть про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування за допомогою Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger Horizons, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент для створення додатків на базі штучного інтелекту від @Hostinger Horizons і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger Horizons — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї, перш ніж повністю вдаватися до роботи.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, використовуючи HORIZONS AI від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger Horizons – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються події з @Hostinger Horizons! Було дуже весело взаємодіяти з новим оновленням штучного інтелекту. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger вдалося реалізувати Horizons... Неймовірно швидко, як це дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger Horizons справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит на Hostinger Horizons. Дійсно круті речі!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger Horizons, і це революційний варіант! Цей конструктор додатків на базі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Це як мати веб-розробника/розробника програмного забезпечення вищого рівня, готового створити все, що ви тільки можете уявити.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить непогані речі за допомогою Hostinger Horizons. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Готові втілити свою унікальну ідею проєкту в реальність?

Почніть безкоштовно

Кредитна картка не потрібна.

Дивитися ціни

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Посібник з початку роботи

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Типові помилки, яких слід уникати

Типові помилки, яких слід уникати

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