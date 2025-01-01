تطوير تطبيقات الويب أصبح سهلاً

تعرف على كيفية إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية من الفكرة إلى الإطلاق باستخدام Hostinger Horizons المدعوم بـAI بدون الحاجة إلى كتابة أكواد.

كيفية تطوير تطبيق ويب

01

حدّد فكرتك وميزاتك الرئيسية

ابدأ بتحديد المشكلة الأساسية التي سيحلها تطبيق الويب الخاص بك وتحديد الميزات التي يحتاجها.

02

اختر أدواتك وتقنياتك

قرّر ما إذا كنت ستبرمج تطبيقك بنفسك أم ستفعل ذلك مع Hostinger Horizons وحوّل تعليمات AI الخاصة بك إلى تطبيقات ويب وظيفية بدون أي ترميز.

03

أنشئ. اختبر. انطلق.

قم بإعداد تطبيقك، وتشغيل الاختبارات، وعندما يكون جاهزًا، انشره عبر الإنترنت. مع Horizons، يمكنك القيام بذلك بنقرة واحدة.

هل تحتاج إلى بعض أفكار تطبيقات الويب بدون أكواد؟

استكشف أمثلة حقيقية لتطبيقات الويب التي يمكنك إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons — من المشاريع الشخصية إلى أدوات الأعمال، جميعها مدعومة بـAI ومبنية عبر مطالبات بسيطة.
تطبيق ويب CRM

نظّم جهات اتصالك وأدرها بسهولة. عزّز علاقاتك بحفظ سجلات الاجتماعات والتفاصيل.
ابدأ البناء

تطبيق ويب لتتبع ميزانية PPC

تطبيق ويب لحجز المطاعم

تطبيق ويب لجمع التعليقات

تطبيق ويب لإنشاء الفواتير

تطبيق ويب لإنشاء السير الذاتية

تطبيق ويب البودكاست

أنشئ تطبيقاتك أسرع وأذكى وأسهل باستخدام منشئ تطبيقات الويب بدون أكواد Hostinger Horizons

منشئ تطبيقات الويب AI الشامل

دع Hostinger Horizons تتولى كل شيء من البرمجة والتصميم إلى المحتوى وتحسين تقنيات SEO. اربط Stripe وSupabase لإطلاق منتجات حقيقية وفعّالة دون أي مهارات تقنية.

مُصمم للسرعة دون أي جهد

ما عليك سوى وصف فكرتك ودع AI يحوّلها إلى واقع بسرعة ويجعلها جاهزة للإطلاق. تعمل بأكثر من 80 لغة، ما يتيح لك إنشاء ما ترغب فيه بلغتك الأم.

انطلق بسرعة، وتطوّر أسرع

ابدأ عملك بنقرة واحدة مع استضافة آمنة وسريعة، ودومين مخصص، وبريد أعمال، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. لا حاجة لحلول خارجية.

مدعوم بأحدث التقنيات

تعمل Horizons على نماذج لغوية موثوقة وأدوات متطورة لتقديم برمجة ونصوص وتصاميم عالية الجودة.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

هل ترغب في التعمق أكثر؟

استكشف دروسًا تعليمية شاملة وأدلة إرشادية وتعليمات مفصّلة ستنقلك من مبتدئ إلى محترف AI في وقت قصير. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول في مجال AI، وأكثر.
الأسئلة الشائعة حول تطوير تطبيقات الويب

فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول إنشاء تطبيقات الويب.

ما هو تطوير تطبيقات الويب؟

هل أحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة لبناء تطبيق ويب؟

كم تبلغ تكلفة تطوير تطبيق ويب؟

ما هي الأدوات التي أحتاجها لإنشاء تطبيق ويب؟

كيف يمكنني تحقيق الدخل من تطبيق الويب؟

كيف يمكنني الترويج لتطبيق الويب؟

كيف أقوم بصيانة تطبيق الويب؟

كيف أختبر تطبيق الويب؟

كيف أحمي تطبيق الويب؟

كيف أصحّح أخطاء تطبيق الويب؟

كيف أنشر تطبيق ويب؟

كيف أستضيف تطبيق ويب؟

أيهما أفضل: تطبيق ويب أم موقع ويب؟

أيهما أفضل: تطبيق الويب أم تطبيق الهاتف المحمول؟

